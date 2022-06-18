Benzin ve motorin fiyatlarına indirim olacak mı? Tüm gözler o güne çevrildi...

Türkiye'de dünyadaki gelişmeler ve dövizde yaşanan artışlar sonrasında akaryakıt fiyatları arttı. Son günlerde hızla artan petrol fiyatları, küresel ekonomik durgunluk endişeleriyle sert geriledi.

112 dolara kadar gerileyen petrol fiyatlarından sonra 'Akaryakıt fiyatlarında indirim olacak mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Piyasa temsilcileri düşüşün uluslararası piyasaya henüz yansımadığını, artış yaşanmaması durumunda salı günü indirim olabileceğini aktardı. İşte son dakika benzin ve motorinde indirim haberinin detayları...

PETROL FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

Dünyadaki gelişmeler özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş petrol fiyatlarını etkiledi. Küresel ekonomik durgunluk endişeleriyle son aylarda hızla artan petrol fiyatları, sert bir düşüş yaşadı. Brent petrolün fiyatı 120 dolardan 112 dolar seviyelerine, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise 118 dolardan 108 dolara kadar geriledi.

MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARLARI ETKİLEDİ

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak üzere faiz artırmaları, küresel ekonomik durgunluk endişelerini artırdı.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gözler, son dönemde hızla artan akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Sektör temsilcileri, düşüşün uluslararası piyasaya henüz yansımadığını, artış yaşanmaması durumunda salı günü benzinde indirim olabileceğini belirtiyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 29,94 TL’ye, Ankara’da 30,05 TL’ye, İzmir’de 30,07 TL’ye satılıyor.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 27,51 TL'ye, Ankara ve İzmir’de 27,63 TL’ye satılıyor.

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