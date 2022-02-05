"Benzin ve mazota büyük zam" iddiası

Benzin, motorin ve otogazda zam dalgası dur durak bilmiyor. Benzin ve motorine, 70 ila 90 kuruş arasında zam geleceği iddia edildi.

Brent petrolün varil fiyatı, ocak ayını son 30 yılın en iyi performansıyla kapatmaya hazırlanırken, piyasalarda 100 doların üzerine çıkma ihtimali dillendiriliyor. 6 haftalık yükselişin ardından yüzde 1,1 artarak 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan petrol fiyatlarının, pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam geleceği iddia edildi. Böylelikle dünya genelindeki petrol fiyatlarının artmasından kaynaklı olarak fiyatlar 16 liraya dayanacak.

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