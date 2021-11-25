Benzin fiyatlarına en son ne zaman zam geldiği merak ediliyor Peki benzine zam geldi mi? Benzin fiyatları ne kadar olacak? Lpg'ye zam geliyor mu? Lpg,benzin, motorin fiyatlarında son durum ne oldu şimdi herkes bunların cevabını bekliyor?

Benzin ne kadar oldu? Benzin, motorin, LPG güncel zamlı fiyat

Benzin, motorin ve LPG fiyatına geceyarısından itibaren zam uygulanması bekleniyor. Benzin grubunda 1,02 TL, Motorin grubunda 1,06 TL ve LPG'de 70 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,10 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8,05 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,95 liraya yükselecek.