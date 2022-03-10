Benzin fiyatlarının düşmesinin ardından İslam Memiş altın hakkında önemli uyarılarda bulundu

Geçtiğimiz günlerde sürekli art arda yükselen benzin fiyatlarında bugün itibariyle düşüş yaşandı. Altın yorumcu uzmanı İslam Memiş altında da düşüş yaşanacak mı, altın yatımcılar ne yapmalı hakkında açıklamalarda bulundu.

EKONOMİ 10.03.2022, 12:53
Benzin fiyatlarının düşmesinin ardından İslam Memiş altın hakkında önemli uyarılarda bulundu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenirken altın ve petrol fiyatları yeni zirvelere gözünü dikti. ABD Temsilciler Meclisi’nin Rusya’dan petrol ithal edilmesine yasak getirilmesine yönelik attığı adımlar sonrasında altın ve petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Savaşın ve enflasyonun piyasalarda ciddi baskı oluşturduğunu kaydeden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve petrol fiyatı için tahminlerini paylaştı.

ONS ALTIN REKORA ÇOK YAKIN

Altın, Rusya'nın petrol ithalatına yönelik yasağın ardından, enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin artan endişelerin liman varlığına olan talebi artırmasıyla 19 ayın en yüksek seviyesi yakınında tutundu. Fiyatlar salı günü 2 bin 70 dolara ulaştı. Böylece ons altın fiyatının Ağustos 2020'de ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesinin sadece 5 dolar altında kaldı. Ons altın bu sabah 2 bin 64 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 2022’NİN ZİRVESİNDE

21 Aralık tarihinden sonra ilk kez 14,50 seviyesinin üzerini gören dolar/TL kurundan ve ons altındaki yükselişten destek bulan gram altın da 2022 yılının zirvesini gördü. Günü 919 liradan kapatan gram altın karar sonrası piyasaların kapalı olduğu saatte 969 dolara yükseldi. Gram altın bu sabah önceki kapanışın yüzde 4,5 üzerinde değerlenerek 960 lira seviyesinden işlem görüyor.

PETROL ARAYIŞINDA İLK TEMAS KURULDU

Karar sonrası brent petrol fiyatı ise serbest piyasada 133 doları gördü. Petrol fiyatları bu sabah önceki kapanışın yüzde 2,5 üzerinde 131 dolardan değerleniyor. Petrol fiyatları en son 2014'te 100 doların üzerine çıkmış ve Temmuz 2008'de 147 doları aşan zirveye çok yaklaştı.

ABD’de politik yayınlar yapan Axios isimli haber kuruluşu, ABD hükümetinin petrol ithalatı için Venezuela ve Suudi Arabistan’la görüşmelere başladığını; Başkan Joe Biden’ın bahar aylarında Suudi Arabistan’a bu maksatla bir ziyaret planladığını yazmıştı. Konuyla ilgili Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD heyetiyle görüştüğünü doğruladı. Nicolas Maduro, "ABD ile görüşmeler verimli geçti, müzakereye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İSLAM MEMİŞ YATIRIMCILARI UYARDI: SERT DÜŞÜŞLER OLABİLİR!

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda konuya ilişkin açıklamalar yapan İslam Memiş, altın ve petrol fiyatlarındaki yükselişe karşı ülkelerin müdahale edebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Ünlü uzmana göre bu hafta yurt içi piyasalarda merkez bankası odaklı gelişmeler takip edilecek. İslam Memiş özellikle dolar kurundaki artış karşısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı önlemlerin izlenmesi gerektiğini belirtti.

“PETROLE MÜDAHALE GELEBİLİR”

Analist ABD enflasyon verisi ve Avrupa merkez bankalarının kararlarının oldukça önemli olduğunun altını çizerek, genel olarak oldukça yoğun ve belirsiz başlayan bu hafta petrol ve altın fiyatında yaşanan yükselişe dikkat çekti. Bu yükselişlerin ülke ekonomileri için risk taşıdığını ifade eden İslam Memiş petrol fiyatlarında yaşanan bu aşırı agresif yükselişle birlikte bir müdahale gelmesinin söz konusu olabileceğini belirtiyor.

ONS ALTIN İÇİN 2150 DOLAR SESLERİ

İslam Memiş’e göre yaklaşık iki yıl önceki fiyatlamaların içinde manipülasyon, spekülasyon, jeopolitik riskler gibi birçok etken bulunuyor. Piyasalardaki agresif yükselişlerin sağlıksız olduğunu düşünen Memiş, altın fiyatlarına ilişkin olarak, “Her ne kadar 2022 yılında 2150 dolar ons altında, 1450 lira gram altında, 40 dolar gümüşün ONS fiyatında, 20 lira gümüşün gram fiyatında öngörümüz olmuş olsa da bu fiyatlamalar zamansız ve sağlıksız olduğu için yatırımcısının dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLEBİLİR”

Deneyimli analist elinde altın, gümüş veya dolar gibi yatırım aracı bulunduran yatırımcıların paritelerdeki sert düşüşleri kaçırmaması gerektiğini belirtti. Mevcut fiyatlamaların ve emtia fiyatlarındaki bu agresif yükselişlerin aslında geçici bir yükseliş olduğunu söyleyen analistbu sert yükselişlerin devamında sert düşüşler de görülebileceğini kaydetti.

“KRİPTO PARADAKİ DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL”

Değer kaybeden euro/dolar paritesi ve İngiliz Sterlin paritesinde de tekrar yukarı yönlü hareketler görülebileceğini söyledi. İslam Memiş, altının değer kazandığı durumlarda kripto para piyasasında sert düşüşler görüleceğini belirterek, bu süreç itibariyle kripto paralarda yaşanan değer kayıplarının kalıcı olmayacağını da sözlerine ekledi.

MYNET

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