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Beklenen indirim hayal kırıklığı yarattı: 240'lik alışveriş 14 TL ucuzladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan KDV indirimi bugün itibarıyla marketlere yansımaya başladı. İndirim sonrası dün yapılan 241,75 liralık alışveriş bugün 227,20 liraya düştü. Arada 14,55 liralık bir ücret farklı oldu.

EKONOMİ 14.02.2022, 14:19
Beklenen indirim hayal kırıklığı yarattı: 240'lik alışveriş 14 TL ucuzladı!

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Bugünden itibaren geçerli olan indirimler için Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri de sahaya inerek, marketlerde KDV denetimi yapmaya başladı. Denetimde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GÖZDAĞI

BAE ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'ndan konu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanları açık açı uyardı. Şiddetli cezalar uygulanacağını belirten Erdoğan, "Gerek Hazine ve Maliye Bakanım, gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz denetim ekipleri ile beraber attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara karşılık şiddetli cezai müeyyideyi uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır." ifadelerini kullandı.

İNDİRİMİ UYGULAMAYANA CEZA

Bahçelievler'deki bir markette denetimlerini sürdüren zabıta memuru Halil İbrahim Çırak, uygulamanın henüz çok yeni olduğuna dikkat çekerek, "Ürünlerin etiketlerine, son kullanma tarihlerine bakıyoruz.

Bu ürünlerin numunelerini alıyoruz ve kasaya gidiyoruz. Kasa fişi ve reyon fişi arasındaki fiyatları karşılaştırıyoruz. KDV indirimleri oldu ve bu indirimleri marketlerin uygulayıp uygulamadığına bakıyoruz. Uygulamayanlar için Haksız Fiyat Denetim Formu tanzim ediyoruz. İş yerlerine bu konuda gerekli uyarıları yapıyoruz ve uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

240 LİRALIK ALIŞVERİŞTE 14 LİRA FARK VAR

Dün akşam farkı görmek için çay, yumurta, salça, zeytin, şeker, un, makarna, tuz, süt, margarin ve beyaz peynirden oluşan 11 parçalık alışveriş yaptıklarını belirten zabıta memuru Volkan Küp ise, "Temel ihtiyaç malzemelerinde yüzde 8 olan KDV oranı bugün itibariyle yüzde 1'e düşürüldü. Bununla alakalı biz dün akşam bir alışveriş gerçekleştirdik.

Bu alışverişimiz temel ihtiyaç malzemeleri olan tuz, yağ, çay şeklindeydi. 11 kalem toplam malzeme alındı. Bu sabah tekrar aynı alışverişi yaptığımızda KDV oranlarının yüzde 8'den yüzde 1'e düştüğünü görüyoruz. Dün yapılan alışveriş 241, 75 lira olurken, bugün aynı alışveriş 227, 20 liraya düştü. Arada 14,55 liralık bir rakam farklı oldu" diye konuştu.

MARKET ÇALIŞANLARI GECEDEN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Mağaza müdürü Salim Tüysüz ise, "Bugün itibariyle uygulanmakta olan KDV indirimini biz ekip olarak geceden başlayıp, bugün mesai başlangıcına kadar müşterilerimizin en uygun fiyatı alabilmeleri adına yönlendirmelerimiz yapıldı. Kasalara fiyatlarımız gönderildi. Bu durum fiyatlara çok iyi yansıyacak çünkü tüketicinin alım gücü zayıflamıştı onun için devletin böyle bir fiyat politikası bizce uygun" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ DAHA FAZLA İNDİRİM DESTEĞİ BEKLİYOR

Markete alışveriş yapmak için gelen Ayşe Biricik, "Yetersiz bir indirim. Ürünlerde 1 lira oynamış. Çok büyük bir fark yok. Biraz daha destek istiyoruz gerçekten çok zor. 3 liraya aldığımız makarna 6 lirayı geçiyor.

Fiyatlar hala çok yüksek. Yağlarda da çok ciddi indirim yok. Bazısında 10 lira bazısında daha az indirim yapılmış. Bu fiyatlar çıkarken aynı ölçüde çıkmadı. İnerken de aynı hızı bekliyoruz" dedi.

Markete yeni geldiği için tüm fiyatlara henüz bakmadığını söyleyen Gülşen Kızıldağ ise, "Yumurtayı 46 liraya aldım önceden daha pahalıydı. Bu kadar indirim yeterli değil ama biraz daha olursa yeterli olur" ifadelerini kullandı.

PEKİ HANGİ ÜRÜNLERE KDV İNDİRİMİ UYGULANACAK?

Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, zeytin, peynir, süt, yoğurt, kırmızı et, balık ve beyaz et, sıvı ve katı yağ, tuz, şeker, çay, yumurta, makarna, şehriye, tahıl gevreği vb. ürünler, meyve, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, konserve, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, baklava, pasta, kek, yufka, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta gibi tatlılar, kuruyemiş ürünleri, baharatlar ve bebek mamaları.

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