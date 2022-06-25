BDDK'nın kararı sonrası döviz ve altında düşüş meydana geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ticari kredilerde yeni aldığı kararı duyurmasıyla birlikte dolar, euro ve gram altında düşüş yaşandı.

EKONOMİ 25.06.2022, 10:56
BDDK'nın kararı sonrası döviz ve altında düşüş meydana geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.

Bu adımlar kapsamında TL cinsinden ticari kredi kullanımı ile ilgili yeni koşullar belirlendi.

Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak.

Dolar 16,50 seviyelerine düştü
Söz konusu adımın ardından 17,35 seviyelerinde olan Dolar/TL kuru, yaklaşık yüzde 4'lük düşüşle 16,50 seviyelerine düştü.

Gün içerisinde 18,35 seviyelerini gören Euro/TL ise 17,60'a kadar geriledi.

Gram altın 985 liraya kadar geriledi
Gram altının fiyatı ise 1022 liradan 985 liraya kadar düştü.

BDDK'dan karar sonrası yapılan açıklama
Öte yandan BDDK'dan karar sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi Ticari Kredi kullandırılabilmesine karar verildi.

"Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketler için"
Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir."

ensonhaber

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