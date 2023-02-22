BDDK duyurdu: Kredi kartları için yeni düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nin depremler nedeniyle attığı adımları paylaştı. Alınan kararlar doğrultusunda kredi kartları için taksitlendirme süreleri, limitler, temassız işlemlere düzenleme getirildi. Ortak ATM'lerden yapılacak işlemlerden ise ücret tahsil edilmeyeceği bildirildi.

EKONOMİ 22.02.2023, 10:25 22.02.2023, 10:48
BDDK duyurdu: Kredi kartları için yeni düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından attığı adımlar hakkında bilgi verdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların borçlarına esneklik tanımak amacıyla çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildiği belirtildi.

KREDİ KARTLARI TAKSİTLENDİRME SÜRELERİ BİR KATA KADAR ARTIRILACAK
Deprem bölgesinde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadelerine ilişkin daha önce belirlenen sürelerin kaldırılması ile ödemesiz dönem uygulamasının bankalara bırakılacağının kaydedildiği paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Depremin etkilediği illerde yerleşik üye iş yerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında kredi kartları taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırılacak.

KREDİ KARTLARININ TOPLAM LİMİTİ 5 BİN LİRAYA YÜKSELTİLECEK
Kredi kartlarında limite bakılmaksızın, asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20’si olarak belirlenecek. Kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sınırlar yükseltilerek bankalarca toplam kart limitinin ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 katını aşmayacak şekilde belirlenmesi ve aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda gerçek kişilerin edinebilecekleri kredi kartlarının toplam limitinin 2 bin liradan 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı."

Paylaşımda, asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatılmasına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ilişkin hususların bankaların inisiyatifine bırakıldığı belirtilerek, kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar da dahil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine imkan sağlanacağı ifade edildi.

KARTLI ÖDEMELERDE YAPACAK İLK TEMASSIZ İŞLEMDE ŞİFRE GİRİLECEK
Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine ertelenmesi halinde erteleme süresinin, ilgili mevzuatta belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmayacağının kaydedildiği paylaşımda, "Kredi müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notları ile alınması zorunlu olan ilave belgelerin temini bankaların inisiyatifine bırakılacak. Kredi kullandırımlarına ilişkin olarak bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin süreler deprem bölgesindeki şirketler için uzatılacak." ifadesine yer yerildi.

Paylaşımda, deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılan kredilerin gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının değerlemesi ile ilgili sürelerin ertelendiği aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

KİMLİK DOĞRULAMA İŞLEMİ HAYATA GEÇİRİLECEK
"Kredi vade sınırı ve kredi kartı taksit sınırına ilişkin sağlanan esneklikler 1 Ocak 2024'e kadar uzatılacak. Telefon bankacılığı işlemlerinde, kimlik doğrulama sürecinde iki bileşenli doğrulamanın yapılamadığı durumlarda, öncelikle PIN olmak üzere, güvenlik sorusu, müşterinin demografik bilgileri veya bankada yer alan diğer bilgiler kullanılarak kimlik doğrulama işlemi hayata geçirilecek.

Müşterilerin bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen kartlı ödemelerde yapacak ilk temassız işlemde şifre girilecek, sonraki işlemler için mevcut uygulama sürdürülecek. Payları borsada işlem gören bankaların, 6 Şubat'tan 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmaması kararlaştırıldı."

BANKACILIK HİZMETLERİ İÇİN MOBİL ŞUBELER AFET BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ
Bireysel kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine uygulanan yüksek risk ağırlıklarının, 6 Şubat tarihinden sonra deprem bölgesindeki illerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılanlar bakımından 1 Ocak 2024'e kadar uygulanmayacağının belirtildiği paylaşımda, ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan yüksek risk ağırlıklarının da 6 şubat tarihinden sonra deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılanlar bakımından 1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanmamasına BDDK tarafından karar verildiği ifade edildi.

ORTAK ATM'LERDEN YAPILACAK İŞLEMLERDEN ÜCRET TAHSİL EDİLMEYECEK
Paylaşımda, kamu bankaları tarafından bölgeye yardım ulaştırılması konusunda çalışmaların sürdüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bankacılık hizmetlerinin sürdürülmesi için mobil şubeler afet bölgesine gönderildi. Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine ve müşterilere ek kolaylıklar sağlanmasına karar verildi.

Ortak ATM'lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsil edilmemesine yönelik karar alındı. Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/iş yeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılmasına karar verildi."

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