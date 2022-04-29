Bayramın da tadı kaçacak... Benzine büyük zam yolda!
30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir artış yok.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor.
Bu da benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor.
2 ayı aşkındır devam eden savaş sırasında Türkiye’de sık sık zam ve indirimler yapıldı.
1 lira 33 kuruş zam
Akaryakıtta yeni bir kötü haber daha geldi.
Buna göre 30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Motorinde ise herhangi bir artış şimdilik söz konusu değil…
İstanbul’da benzin ve motorin fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
Ankara'da benzin ve motorin fiyatı
Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.
İzmir'de benzin ve motorin fiyatı
İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.
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