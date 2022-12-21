Başkan Erdoğan asgari ücret için tarih verdi

İşçi, işveren ve hükümet kesiminin katıldığı 3 toplantı yapıldı ancak yine de sonuç çıkmadı.

Güzel haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

"Yarın açıklayacağız"

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin yarın açıklanacağını söyledi.

Erdoğan, "Asgari ücretten, emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Bugün bakanımla bir kez daha konuşacağız ve yarın asgari ücreti açıklayacağız. Böylelikle asgari ücret konusunu da yoluna koymuş olacağız." dedi.

"Eğitimin kalitesi artacak"

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"Eğitimde anaokulundan liseye her seviyede 351 bin yeni derslik yaptık, 750 bin yeni öğretmen atadık, 131 yeni üniversiteyi faaliyete geçirdik, yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 850 bine yükselttik.

Önümüzdeki dönemde her seviyede eğitimin kalitesini daha da artıracağız.

Sağlıkta kapsamlı ve etkin reformla her bir insanımızı kucaklayan bir sağlık sistemi kurduk, şehir hastaneleri ve diğer yatırımlarla ülkemizi dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşturduk.

Önümüzdeki dönemde ülkemizi bölgesinin ve dünyanın sağlık merkezi yapacağız.

"Hukuk sistemine güveni daha da güçlendireceğiz"

Adalette temel kanunların yenilenmesinden hâkim-savcı sayısının artırılmasına, demokratik reformlardan verilen hizmetlerin kolaylaştırılmasını sağlayan düzenlemelere kadar pek çok adım attık.

Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk sistemine olan güvenini daha da güçlendireceğiz.

Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı insan gücünden teknolojiye kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık.

Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel tehditlere karşı daha etkin şekilde korunacağız.

"Enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız"

Sosyal hizmetlerde yaşlıdan engelliye, çocuktan kadına, şehit yakını ve gaziden garip gurebaya her vatandaşımızın yanında yer aldık, kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sistem kurduk.

Önümüzdeki dönemde daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız.

Ulaştırmada bölünmüş yolu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, otoyolu 1.714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkardık; ülkemizi ilk defa hızlı trenle tanıştırdık, dünya çapında dev projeleri hayata geçirdik.

Önümüzdeki dönemde bu altyapıyı geliştirmeye devam edeceğiz.

Enerjide kurulu gücümüzü üç katından fazla artırdık, yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü %65 seviyesine yükselttik, doğalgazı 81 ilimize yaygınlaştırdık.

Önümüzdeki dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız.

"İnsanımızı ev ve iş yeri sahibi yapmayı sürdüreceğiz"

Sanayide OSB’lerdeki işletmeleri 11 binden 56 bine, buralardaki istihdamı 415 binden 2,3 milyona çıkardık; savunma sektörü ve pek çok alanda dünya çapında rekabet gücü kazandık.

Önümüzdeki dönemde sanayimizi orta-yüksek teknoloji ağırlıklı bir yapıyla daha da güçlendireceğiz.

Şehircilikte 1 milyon 170 bin konutu, millet bahçelerini hizmete sunduk; atık su arıtma, katı atık tesisleriyle çevreyi koruduk; iklim değişikliğiyle mücadeleyi başlattık.

Önümüzdeki dönemde insanımızı ev ve iş yeri sahibi yapmayı, iklim değişikliğine hazırlanmayı sürdüreceğiz.

"Çiftçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz"

Tarımda bu sektörün millî hasılasını 37 milyar liradan yaklaşık 677 milyar liraya çıkardık; 716 yeni baraj, 615 yeni hidroelektrik santrali, 299 yeni içme suyu tesisi, 1.614 yeni sulama tesisi inşa ettik.

Önümüzdeki dönemde çiftçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz.

2023 hedeflerimizle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan hizmetleri ülkemize kazandırdık.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimize sunacağız.

"Önümüzde engel kalmadı"

Milletimize olan güvenimiz tamdır. Biz bugüne kadar Allah'tan başkasına boğun eğmedik. Milli iradenin üzerinde güç tanımadık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan şaşmadık.

Özgürlük ve hak mücadelesinden öte gaye taşımadık. Yönümüz hep geleceğe dönük olarak kararlılıkla ilerledik. Sıkıntıların yavaş yavaş hafiflediğini görüyoruz. Büyüme noktasındaki hedeflerimize ulaştık, ulaşıyoruz.

Yüksek enflasyona dayalı sebepleri ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Artık hep birlikte önceliği milletçe ortak geleceğe vermek zorundayız. Enflasyonu hızla düşürmek için önümüzde bir engel kalmamıştır.

"Bizim işimiz var"

Önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepetaklak aşağıya ineceğine şahit olacağız. Ülkemizi dünyada hak ettiği seviyeye çıkarmanın eşiğine geldik. Bilmek yetmez, bilgimizi kullanmalıyız. İstemek yetmez yapmalıyız.

Bu millet, 6'lı masaya geleceğini teslim etmez. CHP başındaki zat, dün çıkmış 'Biz baba oğul gibiyiz' diyor. Bunları duyunca biz de içimizden 'Bay Kemal oğluna sahip çık' demekten geri duramadık. Biz kendi işimize bakacağız. Bizim işimiz var ya. Yapmamız gereken çok şey var.

“Bu bizim yüz yıllık hikâyemiz”

Artık hikâyemiz yarım kalmasın diye istikbalini göklere taşıyan, kendi İHA’larını, SİHA’larını, helikopterlerini, hava savunma sistemlerini üreten bir Türkiye var.

İşte bu bizim yüz yıllık hikâyemiz. Yüz yıllık hayaller, asırlık projeler. İşte Türkiye Yüzyılı…”

Ensonhaber