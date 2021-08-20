Bankalardan Son Dakika Borç Kapatma Kampanyası Tanıtıldı, 75000 TL'ye Kadar Olan Borçlar Tek Kalemde Silinecek. 36 ay vadeye kadar 4 banka kampanya duyurdu. İşte detaylar...

75 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi alacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar işlem yapacaklardır. Diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları bu kredi kampanyası üzerinden kapatılmaktadır. Konut kredisi, taşıt kredisi ve ipotekli krediler gibi kredilerde bankalar maalesef kapatma kredisi yapmıyor. Bu krediler de bankalar ile anlaşarak yapılandırma yapabilirsiniz. Ödemekte zorlandığınız ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları güncel borç olarak sizlerin olması gerekiyor. Daha önceden icralık olduğunuz bir borç varsa maalesef kredi kullanamazsınız. Banka şartlarına da uygun olmanız durumunda borç kapatma kredisi onayı alabileceksiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan 75 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi alabileceğiniz hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Akbank 75000 TL borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 75 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi almak istiyorsanız, size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizi verip kredi başvurusunda bulabiliyorsunuz. Kredi sonucu onaylanan kişiler kredilerini hızlı bir şekilde kullanabilirler.





Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra sizlere özel olarak verilen bu krediler ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları kapatılıyor. Ayrıca bu bankadan kullandığınız kredi kartı ve kredi varsa bu borç kapatmalar için de ayrı bir kredi kampanyası yapılmaktadır. Düşük faizli olarak alacağınız bu krediler de onay almanız durumunda aynı gün içerisinde tüm banka borçlarınız kapatılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası 75000 TL borç kapatma kredisi

75 bin TL'ye kadar borç transferi kredisi yapan bankalardan birisi de Yapı Kredi Bankası olmaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yaparak tüm banka borçlarınızı bir yerde toplayabilirsiniz.

Banka şubelerinden yapılacak bu kredi başvurularında şartlara uygun olan kişiler hemen onay olabilmektedirler. Kredi sonucu uygun olan kişiler internet bankacılığı üzerinden de kredi kullanılabiliyor. Ama bu kredilerde borç kapatmalarını kendiniz manuel olarak yapmanız gerekmektedir. Özellikle emekli olan kişiler emekli maaşlarının taşımak isterlerse bankalar tüm borçlarını kapatarak hem emekli maaşını taşırlar hem de daha yüksek limitler de kredi onayı verirler. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz.

İş Bankası 75000 TL borç kapatma kredisi başvurusu

İş Bankası şubelerine giderek bu bankadan da 75 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanabiliyorsunuz size en yakın İş Bankası şubesine gittiğiniz zaman banka sizlere hemen ne kadar 10 ay vereceğini söyler İş Bankası üzerinden alacağınız bu Kredi başvurularında 3 ay ertelemeli olarak tüm Banka borçlarını kapatan Bir transfer kredisi kullanabilirsiniz banka şubeleri üzerinden Evraklarınız ile birlikte Kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz.

Vakıfbank 75000 TL borç kapatma kredisi kampanyası

Vakıfbank üzerinden 75 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanabiliyorsunuz. Size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile gittikten sonra kredi başvurusu için işlem yapabilirsiniz. Banka sizin diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı hesaplayacak ve buna göre 75 bin TL'ye kadar onay verecektir. Onay aldıktan sonra banka sizin sizin durumunuza ve gelir durumunuza bakar. Kredi kullanacak olan emekliler emekli maaşlarını bu bankadan almaları gerekiyor. Çalışan kişilerin de en az 6 aydır aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Bu şartlara uygunsanız, Vakıfbank üzerinden kredi notunu düşük olsa bile borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.