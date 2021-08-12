Bankalardan İkinci el otomobil alacaklara 0.99 faiz müjdesi.

Tabi bu süreçte yaşanan ekonomik sıkıntılar ve döviz kurlarındaki artışın da etkisiyle birlikte hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar yükselişe geçti. Ancak şimdi bankalardan müjde gibi taşıt kredisi kampanyaları hayata geçirildi! Özellikle ikinci el araç sahibi olmak isteyenlere bankalardan yüzde 1'in altında düşük faizli, uygun vade seçenekli kredi paketleri tahsis ediliyor. Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve ING Bank'tan düşük faizli taşıt kredilerinin tüm detaylarını haberimizde sizler için hazırladık.

Pandemi dolayısıyla artan otomobil fiyatlarında dengeleme yaşanırken gözler bankaların cazip kredi tekliflerine de çevrilmişti. İkinci el araç alım satımlarına özel banka kredileri son dönemde merakla araştırılıyor. Hayalindeki ikinci el otomobili almak isteyenler, bankaların son dönemde hayata geçirdiği cazip koşullu taşıt kredileri ile hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekler. Yüzde 0.99 faiz oranı, 48 aya kadar vade seçenekleri ve uygun ödeme planlı kredi paketleriyle siz de araç sahibi olabilirsiniz. 2. el otomobil alım satımı için en iyi - en cazip kredi hangi bankadan? En cazip, en avantajlı 2. el araç kredisi sunan bankaları ve kredi paketlerinin detaylarını haberimizin devamında paylaşıyoruz.

Akbank 2. El Otomobil Kredisi



Önde gelen özel bankalar arasında yer alan Akbank, son dönemde 2. el otomobil sahibi olmak isteyenleri sevindirecek taşıt kredisi paketini duyurdu. Ancak Akbank tarafından sunulan bu kredi, yalnızca 2. el otomobil alım satımlarında geçerli olup sıfır km otomobil alacaklar, bu kredi paketinden yararlanamayacaktır. Akbank 2. el taşıt kredisi ile siz de 1,5 milyon TL'lik araç alımına kadar belirli limitler dahilinde kredi kullanabilirsiniz.

Akbank tarafından sunulan 2. el taşıt kredisinde; 2. el aracın 120 bin TL'ye kadar %70'i, 120 bin ila 300 bin TL arasında değeri olması halinde %50si, 300 bin ila 750 bin TL arasında ise %30'u kadar kredi limiti bulunmakta ve bu oranlarda kredi kullandırılmaktadır. Akbank'tan 2. el taşıt kredinizi %0,99 faiz oranıyla ve 48 aya kadar vade seçeneğiyle kullanabilmektesiniz. Cüz'i miktarda kredi tahsis ücreti ve diğer giderler yansıtılacaktır.

Garanti BBVA 2. El Taşıt Kredisi



İkinci el otomobil almak isteyenler için cazip kredi fırsatı sunan bir diğer banka da Garanti BBVA oldu. Garanti Bankası, düşük faiz oranı ve uygun vade seçeneğiyle 2. el taşıt kredilerini açıkladı. 2. el aracın kasko değeri üzerinden %70'e kadar kredi limiti tahsis edilerek Garanti BBVA'dan kredi kullanabilirsniiz. Garanti BBVA'da taşıt kredisi faiz oranları %1,55'ten başlamaktadır.

İş Bankası'ndan Düşük Faizli 2. El Kredisi



İş Bankası da bu zorlu süreçte elini taşın altına koyarak araç sahibi olmak isteyenlere fırsat niteliğinde kredi kampanyasını duyurdu. İş Bankası'ndan 2. el taşıt kredi kampanyasının detayları da merakla araştırılıyor. İş Bankası tarafından sunulan taşıt kredisinde geri ödeme planı, aylış eşit taksitler halinde yahut 3 ay geri ödemesiz, aylk eşit taksitlerle veya 3 aylık taksitler şeklinde değişkenlik gösterebiliyor. Gelire göre değişken taksit imkanı da bulunuyor.

ING'den 2. El Taşıt Kredisi



İkinci el otomobil satın almak isteyenlerin bir diğer durağı da ING Bank oluyor. ING Bank, 2. el otomobil kredisinde %0,99 faiz oranıyla cazip fırsatlar sunuyor. 3 ila 6 ay vade seçeneklerinde 0.99 faiz oranıyla araç sahibi olabiliyorsunuz. Üstelik 48 aya kadar vade seçeneği bulunan diğer kredi paketlerinde faiz oranı da yalnızca yüzde 1,44 olarak uygulanıyor.

Kanak:İlan365