Bankalar kesenin ağzını açıyor: EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu...

2 milyonu aşkın EYT'li maaşlarının hesaplarına yatacağı günü bekliyor. Tabii tek bekleyen onlar değil. Müşteri çekmek isteyen bankalar, promosyon hazırlıklarına başladı bile. Geçmişte 8 bin liraya kadar çıkan tekliflerin 20-25 bin lirayı bulması bekleniyor. "EYT'liler emekli maaşı promosyonlarını ne zaman alabilir?" sorusu merak edilirken SGK uzmanından ilk maaş ve 3 gün uyarısı geldi.

EKONOMİ 12.01.2023, 10:49
Bankalar kesenin ağzını açıyor: EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi'nin (EYT) çok kısa bir süre sonra yasalaşarak 2 milyon 250 bin kişiye resmen emeklilik yolunu açacak. Yaş sınırlaması olmadan emekli olacak yaklaşık 2,5 milyon kişi bankaları da heveslendirdi. Şirket yöneticileri emeklileri çekebilmek için şimdiden promosyon yarışına girdi.

EYT'LİYE 25 BİN LİRALIK PROMOSYON
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan emekli maaş promosyonları için yarış Aralık ayına kadar devam etti. EmeklSon güncellemelerle bir emeklinin alacağı promosyon miktarı ek ödemelerle birlikte 7.500 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi EYT'lilerin de emekli olmasına kısa bir süre kala yeni bir iddia gündeme geldi. Bankaların bu promosyon miktarlarını yaklaşık 3 kattan fazla arttırarak yaklaşık 25 bin liraya kadar yükseltmesi bekleniyor.

BANKALAR TEK TEK DUYURACAK
Önümüzdeki günlerde bu rakamların bankalar tarafından tek tek açıklanması bekleniyor. EYT'lilerin ise promosyon rakamı konusunda pek çok tahmini var. ATV Ana Haber'e konuşan EYT'li bir vatandaş en az 10 bin liralık emekli maaş promosyonu beklediğini dile getiriyor. Bir başka emekli adayı ise 15 bin lira verileceğini düşündüğünü ifade ediyor.

EYT'LİYE PROMOSYON NE ZAMAN YATAR?
EYT'liler için promosyonun ne zaman verileceğine dair değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, "20 bin, 25 bin liralara çıkacağına dair bir çok duyum alıyoruz. EYT kanunu çıkar çıkmaz biz promosyonu hak ettik diye bir şey söz konusu değil. Emekliliği hak ettikten sonra maaşınızın yatmış olması ve aradan en az 3 gün geçmesi gerekiyor" dedi.

GÜNCEL EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI NE KADAR?
Özel bankalarda ek artışlarla beraber promosyon miktarı 7.500 TL'ye kadar veriliyor. Kamu bankalarında ise 5.500 ila 7.500 lira arasında maaş alanların 3.500 TL, 7.501-10.000 TL maaş alanların 4.500, 10 bin TL ve üzerinde maaş alanların ise 5.000 TL emekli maaş promosyon hakkı bulunuyor.

Mynet

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