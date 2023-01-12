Bakanlıktan memur maaşlarına ilişkin açıklama

Memur ve emekli maaş artışlarını içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından resmen yasalaşacak olan zamlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptı.

Zamlı maaş iki parça halinde ödenecek

2,9 milyon memurun maaşının hesaplandığını duyuran Bakanlık, 14 günlük maaş farklarının ödenmesi amacıyla sistemlerinin kamu kurumlarının kullanımına açılacağını söyledi.

Buna göre zamlı maaşlar, iki parça halinde ödenecek...

Açıklamada, şöyle denildi:

“Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.

Sistem güncellendi

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.

14 günlük maaş farkı

Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.”

Ensonhaber