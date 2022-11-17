Bakanlıktan doğal gaz ve elektrik desteği! 2 bin 500 lira verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal desteklerden yararlanan ihtiyaç sahibi aileler doğal gaz elektrik desteğinden de faydalanabilecek. 900-2500 lira tutarları arasında doğal gaz desteği için ödeme yapılacak. Haber Global'in haberine göre yılda 2 kere doğal gaz desteği almak için başvuru dönemlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor.

130-260 lira arasında ödeme yapılacak

Sosyal yardım programlarından yararlananlar için de elektrik destek programı da hazır. Destek ödemeleri 130-260 lira arasında değişecek. Elektrik destek ödemeleri için sosyal destek alan hak sahiplerinin kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak.

633 lira maaşa eklenecek

Özel sektör çalışanlarına da doğal gaz desteği sağlanabilecek. Hazine asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 lira gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 liradan vazgeçiyor. 633 liralık bu rakam maaşa eklenebilecek.

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