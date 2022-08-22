Bakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecek

Adalet Bakanlığından çalışanlar için rekor promosyon. Bakanlık bünyesinde çalışanlar için 25 bin lira ödeme yapılacak. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması. Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

İşte Adalet Bakanlığından yapılan açıklama;