Bakanlık duyurdu! 2. el otomobilde kritik tarih belli oldu

Konut ve gıdaya getirilen fahiş fiyat düzenlemesinin ardından, son bir yıldaki yükselişi durdurulamayan otomobil sektörü de mercek altına alınmış, satışlarda 6 ay 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Ancak fırsatçılar yasağa rağmen boş durmadı. İkinci el araçların 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacağına ilişkin yönetmelik sonrası galericiler, stoktaki sıfır araçları korsan taksi olarak kiraya vermeye başladı. Öte yandan yasağı delenler için 8.400 TL ceza uygulanacağı haberleri de sosyal medyada geniş yer buldu. Bu iddiaların üzerine Ticaret Bakanlığı yeniden harekete geçti ve flaş bir açıklama yaptı.

SON DAKİKA: KRİTİK TARİH AÇIKLANDI! 15 EYLÜL'DEN SONRA...

Bakanlıktan yapılan açıklamada denetim ve cezalara vurgu yapılırken, "15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtları tespit edilecek ve bu faaliyetler de cezalandırılacaktır" denildi.

3 GÜN ÖNCEDEN EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLULUĞU

Açıklamada yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmadığı kaydedilerek bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Ticaret Bakanlığınca idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

SATIŞ SÖZLEŞMESİNE KİLOMETRE BİLGİSİ EKLENECEK

Noterlerin, satış sırasında ekspertiz raporundaki kilometre bilgisine satış sözleşmesinde yer verme zorunluluğu olduğu, satış sırasında notere ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda ise alıcı ve satıcının taşıtın kilometre bilgisine ilişkin beyanına yer verme yükümlülüğü bulunmadığı ifade edildi.

İLAN SİTELERİ DE YAKIN MARKAJDA

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme ile ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanması da yasaklandığından, geçiş süreci için son tarih olan 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren ilan siteleri üzerinden verilen otomobil ve arazi taşıtı ilanları da takip edilecek ve tespit edilen aykırılıklar cezalandırılacaktır.

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