Bakan Yanık yüzbinleri ilgilendiren haberi duyurdu! Ödemeler arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modellerinde artış olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili Bakan Yanık, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" dedi.

EKONOMİ 24.01.2023, 14:06
Bakan Yanık yüzbinleri ilgilendiren haberi duyurdu! Ödemeler arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının bin 997 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının bin 594 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2 bin 392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı’nın 4 bin 336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3 bin 38 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaşlı ve Engelli Aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız” dedi.

Bakan Yanık, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi.
Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının bin 536 TL’den bin 997 TL’ye yükseldiğini belirten Bakan Yanık, “Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı bin 226 TL’den bin 594 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da bin 840 TL’den bin 392 TL’ye yükseldi” ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da bin 226 TL’den bin 594 TL’ye yükseldiğini bildirdi.

Evde bakım yardımı 4 bin 336 TL'ye çıktı 
Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı’nın 3 bin 336 TL’den 4 bin 336 TL’ye çıktığını kaydetti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nda bulunduklarını bildirdi.

Sosyal ekonomik destek ödemesi arttı 
Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını kaydetti. Bu kapsamda Bakan Yanık, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2 bin 337 TL’den 3bin 38 TL’ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3bin 644 TL’den 4 bin 853 TL’ye çıkarıldı" dedi.

Yaşlı aylığı bin 997 TL’ye çıktı
Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık şunları söyledi:

“Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı bin 997 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı bin 594 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4 bin 336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3 bin 38 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız.”

İnternethaber

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