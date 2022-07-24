Bakan Yanık'tan 'Türkiye Aile Destek Programı'na dair açıklama

Hükümetin maddi olanakları yetersiz kesimlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Destek Programı'nı duyurmuştu.

Söz konusu Aile Destek Programı'nın detaylarını ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı.

"Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek"

DHA'nın haberine göre Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor. Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek.

Çalışanlarımız: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir.

"Ödemeler bu cuma başlıyor"

Emeklilerimiz: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması koşuluyla; SSK emeklileri BAĞKUR emeklileri Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.

Ayrıca Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet'e" ifadelerini kullandı.

Başvuru için genel şartlar

Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor.

4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

Adresi yurtdışında olanlar, adres gizliliği kararı olanlar, 18 yaşından küçük olanlar, T.C. vatandaşlığı olmayanlar ve son 15 gün içerisinde hanesinde herhangi bir sosyal yardım başvurusu bulunanlar değerlendirmeye alınmayacak.

Ensonhaber