Bakan Yanık gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem sonrası A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalar;

Depremin ilk günü itibarıyla bölgeye intikal ettik. Destek ekiplerimiz 7/24 görev başında.

İstasyon illerimizde tüm ihtiyaçları yakından takip ediyoruz.

REFAKATSİZ ÇOCUKLARIN TAKİBİ

Çocuklarla ilgili çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bugün itibarıyla sistemimizde 1894 refakatsiz çocuk kaydı bulunuyor.

Refakatsiz çocukları arama ekranı oluşturduk.

Kimliği bilinmeyen çocukların sayısı şu an için 86.

Çocuklarla ilgili ihbar için mutlaka kurumlara başvurulmalı.

DEPREMZEDELERE PSİKOSOSYAL DESTEK

Ekiplerimiz depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ediyor. Arkadaşlarımız 'sıfırıncı' dakikadan itibaren sahadadırlar.

Konutlar bir yılın sonunda teslim edilecek.

İKAMETGAH ŞARTI KALDIRILDI

Vatandaşlarımız neredeyse yardımları orada sağlıyoruz.

Sahada 4 bin 900 aktif çalışanımız var. 203 sosyal marketle bölgeye hizmet veriyoruz.

62 kalemde toplam 38 milyon 500 bin ürün verildi. Kadınlar için atölyeleri kurmaya başladık.

Alo 144'ü yardım arama hattına dönüştürdük.

Sosyal, maddi ve psikolojik anlamda desteklerimiz sürecek. Yardımda bulunmak isteyenler Bakanlığı arayabilir.

Süperhaber