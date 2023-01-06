Bakan Yanık duyurdu: başvurular bugün başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik hayata geçirilen Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı başvuru tarihlerini sosyal medya hesabından açıkladı. İşte detaylar...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik hayata geçirilen Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı başvuruları bugün başladığını duyurdu.
Bakan Yanık duyurdu: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik hayata geçirilen Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı başvuruları bugün başladı
Bakan Yanık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak için yeni bir program hayata geçiyoruz. “Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı”na başvurmak isteyen sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza başvuru yapabilirler" ifadelerini kullandı.
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