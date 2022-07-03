Bakan Varank: Büyük firmalar Van'a yatırım yapmak istiyor

Bakan Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının koordinasyonunda kurulan tekstil fabrikalarına değinerek, programla dezavantajlı, göç veren bölgelerde, çekim merkezi niteliğindeki şehirlerin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini geliştirecek projeler geliştirdiklerini söyledi.

Van ile birlikte 10 ilde daha uyguladıkları programda bugüne kadar 3,3 milyar lirayı bulan 134 projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Varank, "Projeye güncel fiyatlarla 213 milyon lira yatırım yaptık ama bence her kuruşuna sonuna kadar değdi. Terörden çok çekmiş bu topraklarda özellikle gençlere ve kadınlara umut ışığı olan, bölgenin gerçek potansiyelini ortaya çıkaran Tekstilkent ile ilgili başlarda, 'acaba tutar mı' sorularıyla çokça karşılaştık ama hamdolsun, kurulduğu günden itibaren hızlı bir şekilde doldu. Şu anda Tekstilkent'te 32 fabrika faaliyet gösteriyor, 3 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Tabii bu başarı yeni talepleri beraberinde getiriyor." şeklinde konuştu.

İstanbul'dan, İzmir'den büyük tekstil firmalarının Van'da yatırım yapmak için müracaat ettiğini, bunlara yeni yatırım alanları oluşturmak üzere Tekstil ve Hazır Giyim OSB projesini başlattıklarını anlatan Varank, proje kapsamında Van OSB'de 42 hektarlık bir alanı, tekstil ve hazır giyim kümelenme alanı olarak geliştirdiklerini anımsattı. AA