Bakan Pakdemirli duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri başladı!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerinin bugünden itibaren başladığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, tarımsal destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Pakdemirli açıklamasında, “28 Ocak’tan itibaren 10 milyon 656 bin TL’lik Tarımsal Destek Ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği 2 milyon 497 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 8 milyon 158 bin TL. Destek bizden, üretmek sizden” ifadelerine yer verdi.
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