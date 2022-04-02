Bakan Nureddin Nebati'den altın buluşması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Altın Rafinerileri Yöneticileri ile Altın Tasarruf Ekosistemini değerlendirdiklerini ve ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini açıkladı.

Bakan Nebati "Bugün Altın Rafinerileri Yöneticileri ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdik." dedi.