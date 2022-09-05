Bakan Nebati: 'Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz'

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelenin sürdürüldüğünün altını çizen Nebati, “Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artmıştır.

Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor” dedi. Dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuştuğunu söyleyen Nebati, “Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar. Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz” açıklamasında bulundu.