Bakan Nebati'den son dakika EYT ve ÖTV açıklaması: 'Gelecek hafta paylaşacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Nebati, beklenen ÖTV indirimiyle ilgili, "Şu anda bakanlık olarak herhangi bir çalışmamız yok" dedi. Nebati, Kredi Garanti Fonu paketinde, ayrıntıların 14 başlıkta gelecek hafta paylaşılacağını söyledi. EYT için de "Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar” dedi. Bakan Nebati ayrıca memur ve emekli zammıyla ilgili de konuştu.

EKONOMİ 22.12.2022, 13:21
Bakan Nebati'den son dakika EYT ve ÖTV açıklaması: 'Gelecek hafta paylaşacağız'

Otomotiv sektöründe özel tüketim vergisine (ÖTV) yönelik indirim beklentisine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son noktayı koydu. Otomotivde şu aşamada bir ÖTV indiriminin gündemde olmadığını, bakanlık olarak da böyle bir çalışma yapmadıklarını söyledi. Öte yandan milyonlarca kişinin beklediği EYT ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Enflasyondan, bütçeye... KGF'den, EYT düzenlemesine, birçok önemli başlık gündemdeydi.

Bakan Nebati, orta ve alt gelirli kesimlere konut edindirmek için destek paketi çalışmasında sona gelindiğini şu sözlerle duyurdu:

"Gayrimenkule yönelik özgün bir modelin ayrıntılarını önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Gayrimenkul piyasasını tamamen mercek altına aldık. Herhangi bir spekülatif veya manipülatif işlem yapan olursa tamamının bilgileri, kayıtları takibimizdedir."

"ÖTV İNDİRİMİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? sorusuna Bakan Nebati, son noktayı koydu:

'Şu anda bir ÖTV indirimi söz konusu değil. Bakanlık olarak herhangi bir çalışmamız yok.'

Bakan Nebati, ÖTV indirimi ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde ayrıca "Araç üretimi bu kadar zorken piyasada otomobil yokken ÖTV indiriminden bahsetmek imkansız" ifadelerini kullandı.

KREDİ GARANTİ FONU PAKETİ
Hazine destekli Kredi Garanti Fonu paketinde takvimin netleştiğine dikkat çeken Bakan Nebati, "14 başlıkta KGF paketinin ayrıntılarını gelecek hafta paylaşacağız. Aynı zamanda yeni KGF paketi ile EYT kapsamında işverenlere kıdem tazminatı ödemesinde de destek verilecek" ifadelerine yer verdi.

"BİZİ YORAN ENFLASYON"
Enerji fiyatlarında yaşanan düşüşe dikkati çekti.

Nebati, "Bizi yoran enflasyon İnşallah yüzde 65 bandında yılı kapatmış olacağız. Döviz fiyatlarındaki oynaklığın azaldığı ortamda beklentimiz önümüzdeki yıl enflasyonun hızlı bir şekilde aşağı gelmesi" diye konuştu.

Bütçeye ilişkin değerlendirme yapan Nebati, "Seçime rağmen bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz. Bütçe açığının milli gelire oranı için hedeflenen yüzde 3,4'ten daha iyi performansla yılı kapatmayı bekliyoruz" dedi.

Bakan Nebati, fahiş fiyatlarla mücadele konusuna da değindi.

"Denetimlerde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Yıl sonunda 1 milyon 100 bin denetim sayısını aşmış olacağız. EYT düzenlemesinin üretimi etkilememesi için ilgili adımları atmaya hazırız."

"EYT'DE MALİYETLERİ VE DESTEKLERİ KONUŞUYORUZ"
EYT düzenlemesi için “Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar” diyen Nebati, “Biz çalışma bakanımızla maliyetleri konuşuyoruz. Bizim taraftan gelecek destekler olursa diye onu da konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

"MEMUR EMEKLİYE ENFLASYON FARKI VERİLECEK"
Memur ve emekliye yapılacak yılbaşı zammında “refah payı” olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Nebati, memurlara toplu sözleşme gereği ocak ve temmuz aylarında yüzde 8+6 oranında zam yapılacağını hatırlattı. Bakan, “Enflasyon farkını da vererek memur ve emeklinin zammı belli olacak” dedi.

Nebati, bu yıl memur ve memur emeklisine kümülatif bazda yüzde 80’nin üstünde zam yapıldığını belirterek, “Çalışan ve emekli memura enflasyonun üstüne 20 puan iyileştirme yapıldı. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile de önemli katkı sağlandı. Sağlık çalışanları başta olmak üzere iyileştirmeler yapıldı” diye konuştu.

Mynet

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