Bakan Nebati'den enflasyon ve döviz kuru mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonu da yılsonu itibarıyla belli seviyeye getirip 2023 Haziran seçimlerinde tek rakamlı olma hususundaki kararlılığımızla devam ediyoruz." dedi.

EKONOMİ 16.03.2022, 16:02
Bakan Nebati'den enflasyon ve döviz kuru mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati uluslararası yatırımcılar toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye çok özel bir yere konumlanmış ülke, bunu en iyi şekilde kullanacak. Dünyanın farklı bölgelerinin taleplerini karşılayabilecek ender ülkelerden biri Türkiye'dir, herkesle iletişimi en iyi şekilde gerçekleştirebilecek ülkelerden biri" dedi.

Bakan Nebati, "Gerek finansal, gerek fiyat istikrarı ile gıda fiyatları üzerindeki baskıya karşı önlemler almaya devam ediyoruz. Kur Korumalı Mevduat ile kuru istikrarlı ve öngörülebilir çizgiye getirdik." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

2022 yılına hızlı başladık. Bizi en çok petrol ve Emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor. Önlemlerimizi tek tek uygulamaya koyuyoruz. Orta gelir tuzağını aşarak yolumuza devam ediyoruz. Orta akıl tuzağını da aşıyoruz. Yeni enstrümanlar koyuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Yepyeni şeyler söylüyoruz. Bundan dolayı da Ocak ve Şubat ayındaki ihracatımız artarak devam etti yıllıklandırılmış 231 milyar doları aşmış durumda. Riskleri bertaraf edecek şekilde uygulamalar ortaya koyuyoruz.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyonu da yılsonu itibarıyla belli seviyeye getirip 2023 Haziran seçimlerinde tek rakamlı olma hususundaki kararlılığımızla devam ediyoruz. Enflasyonda mutlaka suretle yaz aylarından itibaren özellikle yılsonundan itibaren de düşüşü ve hızlı bir şekilde normalleşmeyi görmüş olacağız. Gerekeni yapıyoruz, KDV ve gıdada indirim yaptık.

Elektrikte indirim yaptık, ticarethanelerde indirim yaptık. Türkiye geçen yıl akaryakıttaki farkların tamamını karşıladı. Dünyanın en ucuz doğal gazını hanelere ulaştırıyoruz. Doğal gazdaki fiyatı hissettirmedik. Finansal istikrarla ilgili, gıda komitesiyle de baskıyı giderecek tedbirleri almaya devam ediyoruz.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT İLE DÖVİZ KURU İSTİKRARA KAVUŞTU

KKM, Türkiye'deki kurun stabil ve öngörülebilir hale gelmesini sağladı. Riskleri bertaraf edecek güce sahip. Fed'in kararlarına rağmen kur konusunda atmış olduğu adımların üstesinden gelip bugünkü seviyeye gelmiş durumda. Ar-Ge'ye önem veriyoruz. On binlerce projeye yararlanıcılara 18 milyar lira tutarında kaynağı harekete geçirdik.

İstanbul Finans Merkezi'ni bitirip taşınıyoruz. Önemli bir finans merkezi haline gelecek. Tüm kesimlerin küresel taleplerle buluşması sağlanacak. Londra, Frankfurt, Zurih gibi merkezlere yakınlığıyla bulunmasıyla önemli bir etkinlik ortaya koymuş olacaktır. Ortadoğu, Kuzey Afrika için de İstanbul bir çekim merkezidir. 

Yatırım ofisimiz tek durak ofis yaklaşımıyla sizleri ağırlamaya hazır. Bir problem mi yaşadınız, rahat olun, bize hemen ulaşırsınız. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi al aşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Mevzuatı da değiştiririz. 

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

2021 yılında 1.5 milyon konut satıldı. Dünyanın en büyük sosyal konut üreticilerinden TOKİ son 19 yıl içinde 1 milyonu aşkın konut inşa etti. Uygun finansman koşulları sağlayarak gayrimenkul sektörünü desteklemeye devam edeceğiz. Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43.5 artarak 58 bin 506 oldu.

Ukrayna ve Rusya arasında çıkan son dönemdeki gerilim ülkemizi de dünyayı da fena şekilde hissettiriyor. Bu gelişmenin ülkemize etkisi yadsınamaz. Bu anlamda biz gerek inşaat gerek Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendikleri projelerde üzerimize düşen her türlü gayreti ortaya koyacağız. Bu iki ülkenin ortaya koymuş olduğu sıkıntılı dönemin bir an önce bitmesi ve Türkiye’nin göstermiş olduğu dirayetli çalışmalarını da sonuçlandırmasını umuyoruz.

Haber7

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