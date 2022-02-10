Bakan Nebati açıklayacak! Fiyat artışlarına karşı yeni hamle
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yeni önlemleri açıklayacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü fiyat artışlarının önüne geçmek için bir dizi önlem açıklayacak.
Bakan Nebati’nin, fiyat artışlarına karşı alınacak önlemleri, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve KGF destekli finansman paketini açıklaması bekleniyor.
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