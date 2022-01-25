Bakan Nebati açıkladı: Vergi ödemelerinde süre uzatıldı
Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığı açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 31 Ocak gün sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Bakan Nebati açıklamasında, "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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