Bakan Kurum: Kalıcı konutlar için çalışmalar başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinatörlüğünü yürüttüğü Gaziantep’te çalışmalar aralıksız devam ediyor.

EKONOMİ 16.02.2023, 13:59 16.02.2023, 14:14
Bakan Kurum: Kalıcı konutlar için çalışmalar başlatıldı

Bakanlığa bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerine toplam 495 bin metrekarelik 4 ayrı alanda 22 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanlarının çalışmaları başlatıldı.

Yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacak geçici barınma alanlarında, çocuk oyun alanları, anaokulu, okul, cami, spor alanları, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacak… Geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaları başlatan Bakan Kurum, depremlerden etkilenen illere giderek buralarda yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde de bulunuyor.

Bakanlık, yeni yerleşim alanları için mikrobölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarını da başlattı. Bakan Murat Kurum, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinatörlüğündeki Gaziantep’te, Bakanlığa bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları Nurdağı ve İslahiye başta olmak üzere tüm kent genelinde aralıksız devam ediyor.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev yapan ekiplerin yoğun çaba harcadığı Gaziantep genelinde, depremzedeler için TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapılacak geçici barınma alanlarının yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacağı açıklandı.

ÇALIŞMALAR BİTTİ, KONTEYNERLER GELDİ

Nurdağı ilçesinde yer alan geçici barınma alanı, 2 ayrı alanda toplam 305 bin metrekare olarak planlandı. 19 bin kişinin yaşam süreceği ve 3 bin 208 birimden oluşan bu alanlarda, tüm sosyal imkânlar ve donatılar yer alacak. Kurulacak geçici barınma alanları için altyapılar yapıldı, zemin düzleştirme çalışmaları bitti ve konteynerlerin de getirildiği açıklandı.

Bakanlık açıklamasında, İslahiye’de içerisinde 2 bin 264 birimin yer alacağı 2 ayrı geçici barınma alanında, 13 bin 500 depremzede yaşayacaktır.

Toplam 190 bin metrekare büyüklüğündeki alanlarda, çocuk oyun alanları, anaokulu, okul, cami, spor alanları, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde bulunuyor. Bakan Murat Kurum, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Bakan Kurum’un düzenlediği il koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanları için il yöneticileri, belediyeler, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin fikirleri alınıyor.

Depremin hasarını en aza indirmek için mikrobölgeleme ve zemin etüt çalışmalarıyla en uygun zemin belirleniyor. Buna göre yeni yerleşim yerlerinin en doğru yere, en doğru zemine, en doğru teknikle yapılabilmesi ve fay hattına olan mesafesine göre alan tespitleri yapılıyor. Bu tespitler sonrası belirlenen yerlerde zemin etüt çalışmaları da başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında alanlardan belirlenen numuneler incelenerek zeminin yerleşim için uygun olup olmadığı tespit edilebilecek.

Ayrıca Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’ya gelip, helikopterle şehri inceledi. Yıkılan binaların üzerinden geçen Kurum, İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

haber7

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 16 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15