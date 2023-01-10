Bakan Kurum duyurdu: TOKİ vade artışlarında yüzde 50 indirim yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Memur maaş artışı yüzde 30 ama biz TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk, yani artış oranında yüzde 50 indirim yaptık." dedi.

EKONOMİ 10.01.2023, 17:05
Bakan Kurum duyurdu: TOKİ vade artışlarında yüzde 50 indirim yaptık

Bakan Kurum "TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek "Gölbaşı TOKİ Kura Çekimi"ne katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Sincan Saraycık'ta on binlerce yeni yuvamızı hemşerilerimize sunuyoruz. Başkentimizde seller yaşandı. Hasar gören Mamak, Haymana, Bala, Akyurt'ta seferberlik şuuruyla tüm ekiplerimiz sahadaydı. Hızlı şekilde hasarlarını giderdik. Başkent millet bahçesini bitirdik. Ankara hipodromunu Ankaralıların hizmetine sunduk. Geçtiğimiz hafta Mamak'a gittik, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadık. Burası Gölbaşı. 4 yıllık sürede Gölbaşımıza temel atma ve açılış töreni sayımız 10'u geçti. Gölbaşı'nda millet bahçeleri yaparken diğer taraftan da vilayetler önünden başlayıp belediye önüne kadar 2,5 km hattı sahil kıyı düzenlemesi yaptık. Gölbaşı Millet Bahçesi'ni Mart ayında teslim ediyor, Gölbaşı'na Ankara'ya kazandırıyoruz.

Cennet vatan emekle fedakarlıkla inşa edildi. Bu vatanın evlatları için 3 Kasım 2002'de AK Partimizin iktidara geliş süreciyle birlikte yüzlerce ilke imza attık, eser ürettik. Bir asırda yapılacak yatırımları inançla 20 yıla yıla sığdırdık.

1 milyon 170 bin yeni konut, sosyal donatı, yeni yuvaları inşa ettik, vatandaşlara verdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal devlet uygulaması İlk Evim İlk İş Yerimi hayata geçirdik. Toplamda 1545 konutumuzu Gölbaşılı hak sahiplerine vermek için süreci başlatıyoruz. Ankara'da 13 bin konutun kurası çekildi. 

16 Ocak'ta orta gelirlilere yönelik konut kampanyası başlayacak. Fiyat artışı yapanları kampanyaya dahil etmeyeceğiz. Orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalıdır.

TOKİ VADE ARTIŞLARINA YÜZDE 50 İNDİRİM

TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezvirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık.

Ankara'yı hiçbir zaman çaresizliğe, beceriksizliğin pençesine asla ve asla teslim etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz. İnşallah burada konutlarımızı size hızlı şekilde yapmak suretiyle teslimlerini yapacağız. Bundan büyük mutluluk ve şeref bulunamaz. Bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Bu şehrin evladı olarak büyük bir Ankara hayalimiz var. Ankara için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. 2023 seçimlerinden sonra da azmimiz ve çabamızı milletimizin desteğiyle daha da artıracağız.

HENÜZ SOMUTLAŞMADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından konut kampanyasıyla ilgili gazetecilerin sorularına şu yanıtları verdi:

Şu anda bizim önceliğimiz, bir taraftan ilk evini alacak vatandaşlarımızın ev sahibi olması, diğer taraftan da yeni konut arzını artırmak, istihdamı-üretimi artırmak. Yani hepsini eş zamanlı yürütmek. İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama henüz şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok.

MÜSAADE ETMEYİZ

Buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Yeni Evim Kampanyasını duyururken ne dedik, ilk evini alacaklar için kriterler açıkladık.

Ayrıca tüm sürecin şeffaf, denetlenebilir işlemesi için komisyon kuracağımızı söyledik. O komisyonu kuruyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kuruyoruz.

Bu komisyon, teknik ve finansal denetim yapacak, firmaların belirlediği fiyatları takip edecek, burada da temel kriter, ekspertiz raporları olacak.

Yani bu ay sattığı konutun veya bir hafta önce sattığı konutun fiyatı neyse, o fiyat doğrultusunda kampanyaya dahil olacak.

İKİNCİ EL KONUTLARDA AYNI DESTEKLER OLMAYACAK

Kısa vadede bir şey beklemeyin ama zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışıyoruz.

Sonuçta biz elimizdeki tüm araçları kullanarak çözümler üretiyoruz. Kira ile ilgili bir sınırlama getirdik. Alt gelirlilere destek olacağız dedik, alt gelirle ilgili büyük bir kampanya yaptık. Orta gelire destek olacağız dedik, orta gelirle ilgili ilk evini alacak, yeni evini alacak kişilere yeni finansman modeline uygun bir kampanya yaptık.

İşte 2 milyona kadar 0,69, 2-4 arası 0,79. 4-5 arası 0,99 olacak şekilde. Önceliğimiz burada ilk evini alacak kişiler, yeni evini alacak kişiler. Ama bu ikinci elde ilk evdeki gibi olmaması gerekiyor zaten. Niye? Sonuçta ilk ev, yeni ev. Yani biz burada Konut yapılmasını sağlıyoruz, diğer taraftan da ilk evini alacak orta gelire destek oluyoruz. Yani bunu zaten kampanyanın başında ikinci evlere yapmamamızın sebebi, üretimi de artırmak istiyoruz. istihdam da artsın, üretim de artsın. Dolayısıyla ikinci el ile ilgili, veya orta gelirin üstündeki evlerle alakalı yapılacak bir çalışma, aynı desteklerle olmayacak.

Yani ikinci el konutları biz ilk evini alacaklara uygulayacağımız destekleri uygulayamayacağız. Ama önü açılacak mı, açılacak. Ama oradaki bir kampanya veya bir kredi faiz desteği, işte Hazine’nin desteği, yüklenicilerin desteği ile olacak bir iş değil. Çünkü orada yüklenici yok bir. Öbür tarafta üretimi artıralım istiyoruz, garanti altına alalım istiyoruz. Dolayısıyla onlara kredi almalarının önü açılmış olacak. Şu an alamıyorlar. Sorunları o aslında. Sonuç olarak zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışmalar yapacağız.

Haber7

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