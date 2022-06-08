Bakan Kurum açıkladı: Temmuz'dan önce kira sözleşmesi imzalayanlara kötü haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni düzenlemenin detaylarını duyurdu. Yasanın, 2022 yılının Temmuz ayından önce yapılan kira sözleşmelerini ilgilendirmediğini ve yeni yasanın 2022 Temmuz ile 2023 yılı arasını bağladığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarıyla ilgili milyonlarca kiracının ve ev sahibinin merakla beklediği açıklamasında "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor." demişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yeni yasanın detaylarını anlattı.

TEMMUZ'DAN ÖNCE KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALAYANLARI İLGİLENDİRMİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni düzenlemenin detaylarını Gazeteci Candaş Tolga Işık'a anlattı. Kurum, yasanın, 2022 yılının Temmuz ayından önce yapılan zam sözleşmelerini ilgilendirmediğini ve yeni yasanın 2022 Temmuz ile 2023 yılı arasını bağladığını belirtti.

Öte yandan, kiracıları farklı bahanelerle evinden çıkarmak isteyen ev sahiplerini, kiracının şikayet etmesi üzerine yasada bulunan kira yasağı ve kira tazminatı gibi ağır cezaların uygulanacağını söyledi.

Bakan Kurum ile konuşan Işık, kira artışlarının detaylarıyla ilgili şunları aktardı:

(1) Bu sene temmuz ayı itibarıyla seneye temmuza kadar kiraya %25'in üzerinde zam yapılamayacak. Yasanın ihlali halinde her 2 tarafa ağır ceza var.

(2) Yasa temmuz 2022 öncesi yapılmış yenileme/zam sözleşmelerini bağlamıyor. Temmuz 2022- Temmuz 2023 arasını bağlıyor.

(3) Kiracıyı farklı bahanelerle (Almanya'dan oğlum geldi, kendim oturacağım, vs...) çıkarıp daha yüksek bedelle yeni kiracı getiren ev sahiplerine kiracının şikayeti üzerine halihazırda yasada var olan kira yasağı ve kira tazminatı gibi ağır cezalar uygulanacak.

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