Bakan Kirişci açıkladı: Çiftçiye destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 87 milyon 22 bin 278 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatacağını duyurdu.

EKONOMİ 22.07.2022, 14:55
Bakan Kirişci açıkladı: Çiftçiye destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 87 milyon 22 bin 278 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatacağını açıkladı.

Bu ödemelerden en yüksek payı alan, 68 milyon 234 bin TL ile "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi" oldu. 9 milyon 236 bin 854 TL "Uzman Eller Proje Desteği'ne" aktarılırken, "Sertifikalı Tohum Üretim Desteği'ne" de 9 milyon 551 bin 422 TL verilecek.

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