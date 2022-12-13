Bakan Dönmez açıkladı: Doğalgaz tüketimi bu yıl yüzde 12 oranında azalacak
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz açıklaması geldi. Bakan Dönmez, "Saros Körfezi FSRU'yu inşallah Ocak 2023'te devreye alacağız diyerek Umman'dan LNG alımı ile ilgili müzakerelerin olumlu gittiğini ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz kullanımının bu yıl yüzde 10-12 oranında daha az olacağını anlatarak Umman'dan LNG alımı ile ilgili sürecin olumlu ilerlediğini vurguladı.
OCAK'TA DEVREYE ALINACAK
Bakan Dönmez, Türkiye'nin doğalgazı ile yapılan çalışmalarda gelinen süreci anlattı. Dönmez, "Saros Körfezi FSRU'yu inşallah Ocak 2023'te devreye alacağız." bilgisini paylaştı.
"DOĞALGAZ TÜKETİMİ YÜZDE 10-12 AZALACAK"
Dönmez, "Bu yıl doğalgaz tüketimi, geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olacak." ifadelerini kullanarak Umman’dan LNG alımı ile ilgili sürecin olumlu ilerlediğini ifade etti. Bakan Dönmez, TürkAkım Boru Hattı'nın yüzde yüz kapasite ile çalıştığını anlattı.
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