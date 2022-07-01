Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilgin, EYT ile ilgili heyecanlandıran sözler sarf etti.

'EYT SORUNU DA ÇÖZÜLECEK'

Bakan Bilgin açıklamasında, ''EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Ondan sonra EYT de var... Yıl sonuna kadar bunlardan birkaçını daha tamamlayacağız. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı;

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Asgari ücrete yüzde 30 zam oldu öncesinde de yüzde 50 zam yapılmıştı. Enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu oldukça yüksek bir artıştır. Bu ara artıştır üstelik. Yıl sonuna kadar yapıldı. Cumhurbaşkanımızla görüştük. O da değerlendirmelerini yaptı.

Asgari ücret zammı bugün itibarıyla geçerli olacak.

Sendikalar, kendi görüşlerini desteklemek için bazı açıklamalara başvurabilirler ama bunlar bilimsel değil. Türkiye'de bugün açlık sınırının 3 bin 3 bin 500 lira olduğunu yoksulluk sınırının da 6 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. Sendikaların verdiği rakamlar bilimsel değil. Onları değil Türkiye gerçekliğini dikkate alıyoruz.

EMEKÇİLERİ KORUYAN BİR DÜZENLEME YAPILDI

Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma sözümüzü yerine getirdik.

İşçi başına 100 lira destek verdik. Bu bir ara düzenlemedir. Olağanüstü şartların meydana getirdiği bir düzenlemedir. Emekçilerimiz şunu bilsinler. Türkiye sosyal bir devlettir, Türkiye emekçilerinin hakkını korur.

ARALIK AYINDA ŞARTLAR TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Aralık ayında tekrar şartlar değerlendirilecek. Bizim bütün çalışanlarımıza yüzde 40 oranında zam kararımız var. Tüm çalışanlara vereceğiz. Bunu teminat altına aldık. İşçilerimiz teminat altında değil ama işçilerimize de bu zammı yansıtacağız.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON VAR AMA DURGUNLUK YOK

Türkiye'de enflasyon var ama durgunluk yok. Büyümemizi, ihracatımızı hızlandıracağız. Bir de turizm gelirlerinin artması... Henüz gelişmemiş 70'li 80'lerin Türkiye'si, döviz üretemiyordu. Bugünün Türkiye'si döviz üretiyor.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ, TATİLE GİRMEDEN ÖNCE BELLİ OLACAK

Bir diğer önemli görüşmede 3600 ek gösterge düzenlemesi. Tatile girmeden önce belli olacak. Türk kamu çalışanları ve emekliler açısından devrim niteliğinde bir çalışma. Aktüel gelirleri yansıması sınırlı ama emeklilikte önemli bir yansıması var. Türkiye tarihinde böyle bir çalışma yok. 5 buçuk milyon çalışanı kapsıyor. Çok ciddi bir maliyeti de var. Türkiye de bu maliyeti üstlendi. Bunları çok detaylı çalıştık, ortaya koyduk.