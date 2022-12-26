Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin bugün Meclis'e sunulacağını duyurdu.

Bakan Bilgin müjdeli haberi duyurdu! Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi bugün Meclis'e sunulacak

NTV'de yer alan habere göre; 4B kapsamında görev yapan 197 bin sözleşmeli personel, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın kadro alacak. Bu kapsamda olan sözleşmeli personelin, kadroya geçirilmesi, isteğe bağlı olacak.

Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları, görevleri sona erene kadar korunacak.

4 yıldan az hizmeti bulunanlar, bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklini yaptırabilecek.

Süperhaber