Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dünkü kabine toplantısının ardından, gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin EYT'nin gecikme nedenini açıkladı

Bakan Bilgin, gündemin bir numaralı konusu olan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı. Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok" dedi.

"HESABINI ONA GÖRE YAPMAMIZ LAZIM"

Bilgin, bazı detayları da paylaşarak, çalışmanın üzerinde durulan başlıklara değindi: "Mecliste anlattım; EYT'yle ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları 1.5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım."

"AY SONUNA KADAR BİTECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Bakan Bilgin, EYT konusundaki sözlerine şöyle devam etti:

"Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum.

Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz."

SENDİKALAŞMA

Bakan Bilgin, işçilerin sendikalaşmalarıyla ilgili olarak, "İşçilerin örgütlenme sürecine ilişkin sendikalarla hep görüşüyoruz. Burada bir mevcut yönetmelikte olup uygulanmayan hususlar var bir de değiştirilmesi gereken hususlar var. Biz işkolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var onu da Meclis'e götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren işkolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre işkolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız" diye konuştu.

Süperhaber