Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT mesajı!

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye sözleşmeli öğretmenleri, 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini açıkladı.

Bakan Bilginden asgari ücret ve EYT mesajı Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişledi

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO DÜZENLEMESİNDE KAPSAM GENİŞLEDİ

Araştırma görevlileri ve sanatçılar, kabine sonrası yapılan açıklamalarda yer almayan gruptaydı.

Bakan Bilgin açıklamasında "Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik Sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bak. sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz!" dedi.

ASGARİ ÜCRET MESAJI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Asgari ücret) Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gelecek hafta toplanacağını açıkladı.

BİLGİN: EYT'LİLER AYDAN AYA DEĞİŞİYOR, YASA ÇIKARKEN 2 MİLYON KİŞİ CİVARINDA OLABİLİR

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki çalışmalara değinen Bilgin, bu konuda epey mesafe aldıklarını ve çalışmayı aralık ayında Meclis'e intikal ettireceklerini söyledi. Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bilgin, şunları söyledi:

"Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir."

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda. Belediyelerin SGK borçlarının yeniden yapılanması talebi geldi. Bu talebin bugünkü zirve de ele alınması beklentiler arasında."

Milliyet