Bakan Bilgin'den 2023 asgari ücret için flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 asgari ücret ile ilgili flaş açıklama yaptı. Bakan Bilgin, asgari ücret ile ilgili olarak "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız." açıklamasında bulundu.

Sözleşmeli personele kadro ile ilgili olarak kamu kuruluşlarıyla görüştüklerini söyleyen Bakan Bilgin "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret Temmuz zammı sonrası brüt 6.471 TL net olarak ise 5.500 TL'ye yükseldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında yeniden toplanacak. Konuyla ilgili enflasyon oranları önemli rol oynayacak.

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