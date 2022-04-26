Bakan Bilgin '1 Mayıs' dedi! Emekli maaşı zammında kritik gelişme
Son dakika: Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşlarına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin Temmuz ayını işaret ederek, “Bir sürprizimiz olacak” dedi.
Son dakika haberi... 14 milyona yakın emekliyi ilgilendiren kritik açıklama Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.
A Haber'e emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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