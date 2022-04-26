Bakan Bilgin '1 Mayıs' dedi! Emekli maaşı zammında kritik gelişme

Son dakika haberi... 14 milyona yakın emekliyi ilgilendiren kritik açıklama Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

A Haber'e emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi.

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