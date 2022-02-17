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Bakan açıkladı! Elektrikte indirim oranı belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Dönmez, "Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor"

EKONOMİ 17.02.2022, 11:49 17.02.2022, 12:08
Bakan açıkladı! Elektrikte indirim oranı belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

Vatandaşın üzerindeki enerji yükünün nasıl azaltılacağı yönünde uzun müzakereler yaptık. 210 kw saat altı ve üstü için Cumhurbaşkanımız ne yapılabilir dedi. Biz de çalışıyoruz. Özellikle STK ve derneklerden gelen yoğun bir talep vardı. Bizim 5 tane abone kurumumuz var. Birincisi mesken abone kurumudur. En düşük tarifeden yararlanan.

YENİ ELEKTRİK TARİFESİ İÇİN DAĞITIM ŞİRKETLERİNE BAŞVURACAK

Tarımsal sulama diye ayrı bir tarife grubumuz var sanayi tarife grubumuz var ve diğer abone grubumuz var. Sivil toplum kuruluşları buradaydı. Dernek ve vakıf gibi STK’ların meslek abonesine dahil edilmesi yönünde bir karar almış olduk. Mesken abonelerinden yararlanmak isteyen STK’lar aboneliklere giderek bu durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

Son faturasıyla birlikte şu adreste oturuyoruz ve elektriği kullanıyoruz. Dernek statüsündeyiz. Bunu belgelendiren bir yazıyla gidecekler ve abone grubunu değiştirmiş olacaklar.

ESNAFE ELEKTRİKLİ İNDİRİM TARİFE YOLDA

Ocak ayındaki konut tüketimlerinin istatistiklerini elde ettik. 210 kw'ya kadar olan hanelerin sayısı toplam hanelerin içinde yüzde 64 oranında çıktı. Geri kalan kısım 210 kw'ı aşmış oldu. 210'u aşanlar 210'a kadar olan dilimde indirimli tarifeden yararlanmış oldu. Ocak ayı elektrik tüketiminin en yoğun olduğu zamanlardır. Şubat ayı verilerine de bakacağız ihtiyaç var mı yok mu değerlendireceğiz. 210 kw diliminde başka bir imkan var mı ona çalışacağız.

Bakkal, manav, berber, kırtasiye gibi, büfeler, kahvehaneler gibi bunların büyük bir kısmı indirimli tarifeden yararlanabilir hale gelecek. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarında muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

TÜM DÜNYA ÜLKELERİNİN SORUNU

Sorun elektrik üretim maliyetlerinin artması. Peki niçin arttı. Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Doğal gazımızın yüzde 99'unu yurt dışından ithal ediyoruz, petrolün yüzde 92'si, elektrik üretiminde kullandığımız önemli bir kısmını yurt dışından ithal ediyoruz.

Ürettiğimiz elektriğin yarısı dış kaynaklı olmaktadır. Doğal gaz ve kömür. Doğal gaz fiyatları son bir yılda 10 katı aşan bedelleri gördü. Sadece Türkiye değil şu anda enerjide dışa bağımlı tüm dünya ülkelerinin böyle bir sorunu var. Avrupa'da Asya pazarlarında var. Maliyetlerle yüzleşiyorlar.

Akaryakıt piyasası var, ÖTV'yi almamak suretiyle 65 milyar liralık katkı sağlanmış oldu. Toplamda 100 milyar liralık bir rakamdan bahsediyoruz. Hanehalkı bazında baktığımızda 5000 liralık destek oldu. Bu yıl ne olacak? Bu yıl da bu destek miktarı bundan daha az olmayacak. Rakamlar, Hazinemizin yüklenmiş olduğu bedelin geçtiğimiz yıldan daha fazla olacağını gösteriyor.

Zorunlu olarak bu artan maliyet tüketicilere de yansıdı. Tüm artış maliyetini Hazine üzerinde bıraktığımızda devletin vatandaşına her alanda yaptığı hizmet ve yatırımlar var. Eğitim, sağlık, savunma... Tamamı itibarıyla baktığımızda bütçenin tüm imkanlarını enerji sübvansiyonlarına ayırmak çok da doğru değil. 

Haber7

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