Ayçiçek yağının ton fiyatı 1500 dolara indi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla birlikte ortaya çıkan küresel tedarik sorunu ve stokçuluk nedeniyle ayçiçek yağı fiyatları ciddi bir şekilde artmıştı.

Özellikle pandemiyle birlikte zamların peş peşe yapıldığı ayçiçek yağıyla ilgili yüz güldüren haberler gelmeye başladı.

Pandemi ile birlikte 2 bin 150 dolara yükselen ham ayçiçek yağ fiyatı, son haftalarda ciddi bir düşüş trendine girdi.

Ayçiçek yağı düşüşe geçti: Tonu 1500 dolara geriledi

Ayçiçek yağının uluslararası piyasada tonu 2 bin 150 dolardan 1500 dolar civarına indi.

Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre; fiyatların yüzde 30 gerilediği aktarıldı.

Yağ ithalatında düzenleme yapıldı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ile yağların ithalatında düzenlemeye gidilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda, ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı.

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Karar kapsamına hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar, yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem kapsamında 6 numaralı dipnota karşılık gelen ürünler de dahil edildi.

Söz konusu ürünlerin yer aldığı karar, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Ensonhaber