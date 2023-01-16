Ayçiçek yağına indirim yolda

Ayçiçek yağında vergilerin sıfırlanmasının ardından, iç pazarda yağ fiyatlarında yüzde 10 ila 15 arasındaki bir düşüş bekleniyor.

EKONOMİ 16.01.2023, 09:11
Ayçiçek yağına indirim yolda

Dünyada ayçiçek yağı pazarının yarısından fazlasına sahip olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, raf fiyatlarını yükseltti.

Bunun yanı sıra stokçuluk da ayçiçek yağı fiyatlarını artıran bir diğer önemli etken oldu.

Artan fiyatlar sonrası yılbaşından önce ham ayçiçeği yağı ithalatına ton başına 250 dolar, ayçiçeği çekirdeğine ise yüzde 5 vergi uygulanıyordu.

Ham ayçiçeği yağı ve çekirdekte gümrük vergilerinin sıfırlanması sonrası yağ fiyatlarına indirim geliyor.

Yüzde 10 ila 15 arasında indirim bekleniyor
Bu kapsamda yağ fiyatında yüzde 10 ila 15 arasında düşüş bekleniyor.

Konuya ilişkin Ekonomi gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel'e konuşan Solventum Yönetim Kurulu Başkanı Onat Angı, Türkiye’nin yılbaşında ham yağ ve ayçiçeği çekirdeğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması ile son 15 günde 150 bin ton ham yağ bağlantısı yapıldığını kaydetti.

Angı ayrıca Türkiye'nin normalde aylık 50 ila 60 bin ton ham yağ alımı yaptığını söyledi.

"Türkiye’nin alım iştahının azalmasıyla fiyatlar tekrar düşüşe geçti"
Angı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin aldığı kararlar yurtdışı piyasalarını da etkiliyor. Yurtdışında fiyatlar yüzde 3 ile 4 oranında arttı. Ham yağın ton fiyatı bin 225 dolardan 1260 dolara kadar yükseltti. Ancak Türkiye’nin alım iştahının azalmasıyla fiyatlar tekrar düşüşe geçti. TMO’nun Geçen hafta yaptığı 24 bin tonluk ihalede Tekirdağ teslim fiyatı bin 219 dolar, İskenderun’a ise bin 229 dolar olarak gerçekleşti.

"Şubat ayından sonra raf fiyatlarına yüzde 10 ile 15 arasında yansıması lazım"
Bu ihale ile fiyat düşüşü tescillenmiş oldu ve şu anda uluslararası piyasada ham yağ fiyatları bin 230 ile bin 235 seviyesinde işlem görüyor. Marmara teslim fiyatı ton başına 625 dolar olan çekirdek ise yurtiçinde 11 bin 500 lira civarında işlem görmekte. Diğer yandan vergisiz ham yağ fiyatları iç pazarda kilo başı maliyeti 26 TL’den 24 TL’ye düşürdü. Söz konusu yeni bağlantı yapılan mallar geldikçe, şubat ayından sonra raf fiyatlarına yüzde 10 ile 15 arasında yansıması lazım.”

Ensonhaber

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