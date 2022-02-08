Ayçiçek yağı fiyatı yeniden yükselişe geçti! İndirim çabuk bitti!

Geçen yıl yaşanan büyük zamların ardından marketler Aralık 2021’in son haftasında sembolik bir indirim yapmıştı. Ancak marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı yeniden yükselerek 119 liradan başlıyor, 140 liraya kadar çıkıyor.

EKONOMİ 08.02.2022, 10:43
Ayçiçek yağı fiyatı yeniden yükselişe geçti! İndirim çabuk bitti!

Sektör temsilcilerin fiyatların düşüşe geçmesi için üretimin arttırılması gerektiğine dikkat çekiyor.
Ayçiçek yağı fiyatları yine yükseldi. Aralık ayının son haftasında sembolik bir indirim yapan zincir marketler, 5 litrelik yağın fiyatını yeniden 119-140 liraya çıkardı. Fiyat artışlarını hammadde sıkıntısına bağlayan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, fiyatları düşürme yolunun üretimi artırmaktan geçtiğini söyledi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil yağ fiyatlarındaki bu yükselişin nedenlerini ve çözüm önerilerini Yenişafak Gazetesi ile paylaştı. Hasat dönemi sonrasında ülkemizin ürettiği hammaddenin sonlarına yaklaşıldığını söyleyen Tahir Büyükhelvacıgil, “Her yıl olduğu gibi, yeni hasat dönemine kadar ülkemizin ihtiyacını bundan sonraki dönemde ithalatla karşılayacağız” dedi.

ÜRETİM REKOR KIRDI
Pandemiden dolayı Türkiye’de ve dünyada bitkisel yağ piyasalarının çok sıkıntılı geçtiğini belirten Büyükhelvacıgil, şu bilgileri verdi:

“Ayçiçeği üretim rekoltemiz 1,7 milyon ton civarında gerçekleşti. Üreticinin de, sanayicinin de yüzünü güldüren bu rekolte, yıllık ihtiyacımız olan 2,5-3 milyon ton hedefine ulaşmada çok önemli bir gelişme. En çok ithalat gerçekleştirdiğimiz Karadeniz Bölgesi’nde de üretim geçtiğimiz yıl rekor kırdı. Sadece Ukrayna ve Rusya’da toplam üretim 35 milyon ton civarında gerçekleşti. Ancak bütün bunlar yağ fiyatlarının düşmesine yetmemiş görünüyor.”

3 MİLYON TONA ÇIKARABİLİRİZ
Girdi maliyetlerindeki yükselişe dikkat çeken Büyükhelvacıgil, “En önemli hedefimiz, ayçiçeğinde üretimimizi 2,5-3 milyon tona çıkarabilmek. Bu ihtiyacımızı çözebilirsek fiyat ve üretim anlamında sektörümüzün ve vatandaşlarımızın rahatlamasını, sorunların çözümünü sağlayabiliriz. Yağlı tohumlarda ithalatı, dolayısıyla hammadde maliyetlerini düşürürsek, dünya ile çok daha güçlü bir şekilde rekabet edebilecek düzeye gelebiliriz. Türkiye, zengin tarımsal potansiyeli olan bir ülkedir” diye konuştu.

YÜZDE 75 DIŞARIYA BAĞIMLI HALDEYİZ
Büyükhelvacıgil, dünya bitkisel yağ piyasalarındaki olağanüstü fiyat hareketlerinin hem üreticilere, sanayicilere ve hem de tüketicilere zor günler yaşattığını hatırlattı. Büyükhelvacıgil, “Yağlı tohumlar, ülkemizin ithalattaki ilk 10 kalemi içerisinde yer alıyor. Ham madde bakımından maalesef yüzde 75 oranında dışa bağımlıyız” açıklamasında bulundu.

DOĞRU PLANLAMA İLE YÜZLER GÜLER
Yılda 3,5- 4 milyar doları dışarıya ödediğimizi söyleyen Büyükhelvacıgil, “Güçlü bir sanayimiz ve Avrupa standartlarının üzerinde bir alt yapımız var. Doğru bir üretim planlaması ile ayçiçeğinde dışa bağımlılığı sona erdirerek dünyada fiyat dalgalanmalarında daha az etkilenir ve üreticinin de sanayicinin yüzünü güldürebiliriz" ifadelerini kullandı.

mynet

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