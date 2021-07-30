Asırlık projeyi yöneten Vanlı bir isim

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün "Sulamada Modernizasyon" parolasıyla yürüttüğü yatırımlarından biri olan Apa-Hotamış 1,2,3 Sulamaları'nda çalışmalarını yerinde inceledi.

Türkiye'nin en büyük sulama işi olan Konya Apa-Hotamış 1-2-3 sulama projesini yöneten Vanlı iş insanı M. Said Eşme, heyete proje hakkında bilgi verdi. Eşme "740 km uzunluğunda sulama hattı inşa edilecek proje kapsamında 13 yerleşim yerinde 331 bin 930 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak. Projenin tamamlanan kısımlarını DSİ hemen hizmete alacak. 2020 yılı içerisinde 10 bin 500 metre CTP boru döşenmiş, 50 adet sanat yapısı (hidrant, hat kapama, vantuz, dirsek, yol geçişi) ve filtre yapısı imalatları tamamlanmıştır. 2021 yılı içerisinde Y3 ve Y4 hatlarında toplam 31 bin 648 metre CTP ile 41 bin metre PE100 borusu döşenmesi planlanmaktadır." ifadesini kullandı.