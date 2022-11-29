Asgari ücrette takvim belirleniyor: Bakan Bilgin TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla görüşecek

Asgari ücrette çalışma takvimi belirleniyor. Milyonlarca vatandaş yeni yılda asgari ücrete yapılması beklenen zammı bekliyor.

Asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek. Zam için takvim 1 Aralık'ta netleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 10-13 BİN TL BEKLENTİSİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrette görüşmeler yaklaşırken işçi ve işverenin beklentileri de netleşti. Enflasyonun yüzde 85'e çıkmasıyla alım gücünün düştüğünü belirten vatandaşlar asgari ücretin 10 bin TL olması görüşünde.

TEMMUZDA ARA ZAM YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yaparak net asgari ücretin 5500 lira olduğunu açıklamıştı. Yapılan bu zammın ara zam olduğunu ve esas zammın Aralık ayında kararlaştırılacağını belirten Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söylemişti.

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