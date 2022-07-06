Asgari ücrette dikkat çeken detay! SGK bülteninde ortaya çıktı: Yüzde 60'ı...

Asgari ücret 2022 yılı için ikinci kez güncellendi ancak yankıları hala sürüyor. Türk lirasının reel değeri 5 ayın en düşüğüne gerilerken asgari ücret-dolar kuru arasındaki ilişki dikkat çekti. Enflasyon karşısında eriyen asgari ücrete son yapılan yüzde 30’luk zam, Türkiye’de genel ücretleri 300 dolar civarına yerleştirdi.

EKONOMİ 06.07.2022, 10:13
Asgari ücrette dikkat çeken detay! SGK bülteninde ortaya çıktı: Yüzde 60'ı...

Sekiz milyon kişinin doğrudan, tüm çalışanların maaşlarını ise dolaylı olarak etkileyen 2022 asgari ücret rakamı için tüm detaylar belli oldu. Ocak ayında yüzde 52 zam yapılarak 4 bin 253 liraya yükseltilen asgari ücret için yeni zam oranını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılarak net rakamın Temmuz ayından geçerli olmak üzere 5 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Ancak asgari ücret hesabında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. SGK’nın son nisan ayı bülteninde bildirilen ücretlerin günlük kazanç tutarı, Türkiye genelinde 275,4 TL olurken, günlük asgari ücret ise 166,8 TL düzeyinde gerçekleşti. Böylece asgari ücret, ortalama ücretin yüzde 60’ı düzeyine ulaştı. Kısacası asgari ücret genel ücret haline gelmiş durumda.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 60’I 300 DOLAR KAZANACAK
Dünya’da yer alan haberde, Türkiye’de son dönemde yapılan asgari ücret artışlarında dikkat çeken unsur, asgari ücreti 300 doların üzerinde tutmaya yönelik oldu. Son yapılan ayarlamayla da asgari ücret 320 doların üzerine çıkmış durumda. Asgari ücretle geçinen kişi sayısına yönelik farklı çalışmalar yapılsa da DİSK tarafından 2021’de 16 milyon dolayında seyreden zorunlu sigortalının 10 milyon dolayındaki kişisinin asgari ücretle geçindiği hesaplanmıştı. Çalışma Bakanlığı açıklamalarında da Türkiye’de çalışanlar içinde asgari ücret alanların sayısının yüksekliğine vurgu yapılıyor. Son açıklanan ücretle asgari ücret alanların sayısının daha da artacağı kabul görüyor. Böylece Türkiye çalışanlarının yüzde 60’ından fazlası 300 dolar seviyelerinde ücret alan bir ekonomik yapıya dönüşecek.

DOLAR YENİDEN 17 LİRANIN ÜZERİNDE
Öte yandan dolar/TL kuru ise küresel tarafta güçlenirken, yurt içinde son enflasyon oranı TL’yi baskılamaya devam ediyor. Bu kapsamda dolar/TL kuru 24 Haziran’da BDDK’nin ticari kredilerdeki sınırlama kararı sonrası dün yeniden 17 liranın üzerine çıktı. Analistler kurdaki yükselişin sebebini yüksek enflasyon rakamlarına bağlıyor. Resesyon endişeleri nedeniyle de döviz piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceği ifade ediliyor.

TL'NİN REEL DEĞERİ 5 AYIN DİBİNDE
Türk Lirasının ticaret yapılan önemli paralar karşısındaki ortalamasını gösteren reel efektif döviz kuru Haziran'da 55,56 seviyesinden 53,33'e geriledi.
Aralık 2021'de 18,36 ile dolar kurundaki yeni zirvenin görülmesi ve TL'nin hem gelişmiş hem de gelişen birçok ülke parası karşısında tarihi düşük seviyeye inmesiyle gösterge 47,76 ile en düşük seviyeyi görmüştü.

İŞVERENE 100 TL'LİK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE 'İSTİHDAMI KORUMA' ŞARTI
Ayrıca asgari ücretin Temmuz ayından itibaren yüzde 30 civarında artırılmasına yönelik kararın yürürlüğe girmesinin ardından, işverenlere verileceği belirtilen 100 liralık desteğin koşulları da torba yasaya eklenen bir madde ile belirlendi. Buna göre 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde günlük 3,33 liralık tutar, SGK’ya ödenecek primden mahsup edilecek ve bedel İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. İşyerlerinin 2022 yılı Temmuz-Aralık ayları arasında çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre azalma olması halinde, azalan aylar için 100 liralık işveren desteğinden yararlanılamayacak.

Mynet

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