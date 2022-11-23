Asgari ücretli alacak Resmi Gazete'de yayınlandı! 1000 lira hesaba yatıyor

Asgari ücretle çalışanlara yönelik çalışmalara bir yenisi eklendi. Asgari ücretle çalışan dar gelirli vatandaşların bu kış için içini ısıtacak haber geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Dar gelirli vatandaşlar bu kış ısınma giderleri ek ödeme alacak.

EKONOMİ 23.11.2022, 15:00
Asgari ücretli alacak Resmi Gazete'de yayınlandı! 1000 lira hesaba yatıyor

9 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe giren yeni yasa kapsamında doğal gaz ve ısınma gideri desteği hakkındaki detaylar açıklandı. Çalışanlar için yapılacak olan yardım destek tutarları belli oldu. İşte merak edilen detaylar...

Doğal gaz ve ısınma giderleri için çalışanlara verilecek destek düzenlemesi hakkındaki ayrıntılar açıklandı. Bu kapsamda asgari ücretli ve çalışanların maaşından kesilen 178,4TL gelir vergisiyle birlikte SGK priminden kesilen 454,6TL'den vazgeçmiş olacak. 

Çalışanların maaşlarına 1.000 TL eklenecek
Bu kapsamda çalışanların maaşına 633 TL eklenmiş olacak. İşverenlerinde çalışanlar için ödediği 1000 TL'lik vergide ortadan kalkıyor.Bu kapsamda işverenler 2023 yılı haziran ayına kadar çalışanların maaşları 1.000 TL ekleyebilecek.

Karar Resmi Gazete'de
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni karar hakkındaki detaylar belli oldu. Yapılan yeni düzenlemeler kapsamındaki detaylar şu şekildedir:

Çalışanlar için elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderleri karşılığında aylık 1000TL ek ödeme yapılacak. Bununla birlikte personel için yapılan yemek ödemeleri de nakit olarak verilecek.

Çalışana doğal gaz desteği nedir?
7420 sayılı Kanunun kapsamında işverenler çalışanların elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olarak 9 Kasım 2022-30 Haziran 2023 tarihleri arasında prime esas kazançlarına ilave olarak aylık 1000 TL'yi aşmayan gelir vergisi ve SGK prim istisnası verecek. 

Toplam 8 ay ödeme yapılacak. İşverenlerin yapmış olduğu bu ödemeler vergi ve SGK yönünden teşvik alıyor. Ödemeler elektrik doğal gaz ve ısınma giderleri karşılığında yapılmaktadır.

İşveren doğal gaz desteği yapmak zorunda mı?

Doğal gaz, elektrik ve ısınma giderleri işverenler açısından zorunlu bir ödeme değildir. Ödemeler isteğe bağlı olarak yapılıyor.

Doğal Gaz desteğinin şartları neler?

İşverenler tarafından çalışanlara yapılacak olan elektrik, doğal gaz ve ısınma ödemelerinde SGK istisna tutarı şu şekildedir:

Ay bazında 1000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamında yer alıyor.

İşverenler tarafından yapılacak elektrik, doğal gaz ve ısınma giderleri için aylık olarak 1000 TL’lik ödemeler istisna kapsamında yer alıyor.

internethaber

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