Asgari ücretle ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama! Salı günü belli olacak...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı öncesi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücretle ilgili flaş açıklama geldi. Bilgin, Salı günü asgari ücrette uzlaşmaya varılacağını açıkladı...

EKONOMİ 17.12.2022, 16:15 18.12.2022, 01:16
Asgari ücretle ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama! Salı günü belli olacak...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını hatırlattı. Toplantıda asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacaklarını ifade eden Bilgin, şöyle konuştu:

Emekçinin beklediği seviyede...
"Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz."

Türkiye rahat bir nefes alacak
Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir uzlaşma haberini paylaşacaklarını ümit ettiklerini belirterek, "Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum." diye konuştu.

İnternethaber

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