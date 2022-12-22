Asgari ücretin etkileyeceği ödemeler

Milyonların merakla beklediği asgari ücret bugün açıklandı.

İşçi, işveren ve hükümet kesiminin katıldığı asgari ücreti belirleme toplantısı ilk olarak 7 Aralık, ardından 14 Aralık ve son olarak 20 Aralık'ta yapıldı.

Ancak üç toplantıda da bir sonuca varılmadı.

Dün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin bugün açıklanacağını söylemişti.

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak edilirken, konuyla ilgili Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirildi.

2023'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret rakamı belirlendi.

Asgari ücret 8 bin 500 TL

Asgari ücret, yüzde 54,5 artış ile net 8 bin 500 lira oldu.

Böylece yeni asgari ücrete temmuz ayına göre zam oranı yüzde 54,54 olarak açıklandı.

Yeni zamla değişecek olan ödemeler

Asgari ücretin değişmesi durumunda, Asgari Geçim İndirimi (AGİ), kıdem ihbar tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, işsizlik sigortası, doğum-askerlik borçlanmaları, 65 yaş aylığı, engelli aylığı da değişecek rakamlardan olacak.

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 471 liradan 10 bin 30 liraya yükseldi.

İşsizlik maaşı

İşsizlik maaşı da ödenen tutara göre değişiklik gösterdi. En düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 liradan 3 bin 981 lira olarak ödenecek.

En yüksek brüt ise 5 bin 137 liradan, 7 bin 963 liraya yükseldi.

Rapor ücreti

Rapor ücreti ayakta 144,5 liradan 223,98 liraya çıkarken, rapor ücreti de yatarak 108,42 liradan 168,05 liraya yükseldi.

Doğum ve askerlik borçlanması

Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 69 lira liradan 103,95 liraya, en yüksek 517 liradan yüksek ise 801,35 liraya yükseldi.

Genel sağlık sigortası

Genel sağlık sigortası (GSS) 195 liradan 301,5 TL'ye çıktı.

65 yaş üstü aylığı

Yaşlılık maaşı yeni zam oranına göre 1.684 liradan 2 bin 610 liraya çıktı.

Engellilere ödenen aylık 851,95 liradan 1.035,63 liraya yükseldi.

Stajyer maaşı

Stajyer maaşı da 1.650,11 liradan 2 bin 557 liraya yükseldi.

Engelli aylığı

Engelli aylığı yüzde 40-yüzde 69 oranında engelli 1.124 liradan 1.742 liraya çıktı.

Engelli aylığı yüzde 70 ve üzeri oranda engelli 1.687 liradan 2 bin 614,85 liraya yükseldi.

Ensonhaber