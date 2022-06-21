Asgari ücrete Temmuz zammı belli oldu! İşte muhtemel yeni asgari ücret

Hayat pahalılığı konusu tartışılmaya devam ederken, iktidar cephesinden ücretliler için gelen temmuz ayında enflasyon farkı açıklaması asgari ücrete 2. zam yapılacağı beklentisini artırıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yapılacak artış konusunda işin taraflarıyla toplantı yapacak.

750 liralık SGK pirimi maaşa yansıtılabilir

Asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dahil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında bulunuyor.

Yüzde 10 ve yüzde 20 zam formülleri...

Temmuz ayında yapılacak ara zam oranı üzerinde çalışmalar geçen hafta başladı.Artışta 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak 6 aylık zam oranı belirleyici olacak. Henüz net olmamakla beraber beklenti yüzde 10-20 aralığında olacağı yönünde.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; asgari ücret üzerinde ücretle çalışanlar için de artışın gündeme gelmesi bekleniyor. Yüzde 10'luk zamma göre net asgari ücret 4678,3 lira (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5103,6 lira (brüt 6004,8 lira)olacak.

Artışta 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak 6 aylık zam oranı belirleyici olacak. Henüz net olmamakla beraber beklenti yüzde 10-20 aralığında olacağı yönünde. Temmuz ayında yüzde 20 artışa gidilmesi durumunda asgari ücret brüt 6004 lira olacak.

Asgari ücrete ara zam durumunda işverene prim desteği de değerlendiriliyor. SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete eklenmesi yönünde. Bu formülle de asgari ücret 5 bin lirayı geçecek.

Öte yandan yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak.

İnternethaber