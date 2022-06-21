Asgari ücrete Temmuz zammı belli oldu! İşte muhtemel yeni asgari ücret

ASGARİ ücretli milyonlarca kişi ile asgari ücrete gelecek zammın maaşlarını etkileyeceği milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'den gelen ek zam sinyalleri sonrası beklentiler arttı. Masadaki formüllere göre asgari ücretin Temmuz ayında 5 bin TL'yi aşması bekleniyor.

EKONOMİ 21.06.2022, 09:11
Asgari ücrete Temmuz zammı belli oldu! İşte muhtemel yeni asgari ücret

Hayat pahalılığı konusu tartışılmaya devam ederken, iktidar cephesinden ücretliler için gelen temmuz ayında enflasyon farkı açıklaması asgari ücrete 2. zam yapılacağı beklentisini artırıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yapılacak artış konusunda işin taraflarıyla toplantı yapacak.

750 liralık SGK pirimi maaşa yansıtılabilir
Asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dahil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında bulunuyor. 

Yüzde 10 ve yüzde 20 zam formülleri...
Temmuz ayında yapılacak ara zam oranı üzerinde çalışmalar geçen hafta başladı.Artışta 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak 6 aylık zam oranı belirleyici olacak. Henüz net olmamakla beraber beklenti yüzde 10-20 aralığında olacağı yönünde.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; asgari ücret üzerinde ücretle çalışanlar için de artışın gündeme gelmesi bekleniyor. Yüzde 10'luk zamma göre net asgari ücret 4678,3 lira (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5103,6 lira (brüt 6004,8 lira)olacak.

Artışta 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak 6 aylık zam oranı belirleyici olacak. Henüz net olmamakla beraber beklenti yüzde 10-20 aralığında olacağı yönünde. Temmuz ayında yüzde 20 artışa gidilmesi durumunda asgari ücret brüt 6004 lira olacak.

Asgari ücrete ara zam durumunda işverene prim desteği de değerlendiriliyor. SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete eklenmesi yönünde. Bu formülle de asgari ücret 5 bin lirayı geçecek.

Öte yandan yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak.

İnternethaber

Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 21 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22